Dit waren de meestgestelde vragen tijdens de Intermediairdagen van de Belastingdienst

Bekende zaken als de BPM en de bijtelling voor auto’s van de zaak, maar ook platformrichtlijn DAC7 en excessief lenen waren onderwerpen waarover de Belastingdienst veel vragen kreeg tijdens de Intermediairdagen die afgelopen maand werden gehouden. Deze week volgt nog een online variant.

De Belastingdienst hield van 7 november tot 6 december de jaarlijkse Intermediairdagen om fiscaal dienstverleners bij te praten. Deze week worden van dinsdag tot en met donderdag nog online sessies gehouden. De fiscus gaf alvast een overzicht van de meestgestelde vragen.

Overgangsrecht BPM bestelauto’s

Met ingang van 1 januari 2025 wordt er BPM geheven over bestelauto’s, met uitzondering van de zero-emissievoertuigen. Fiscaal dienstverleners wilden weten wat er gaat veranderen in de BPM-heffing voor bestelauto’s met een Datum Eerste Toelating van vóór 1 januari 2025. ‘Het antwoord op deze vraag is dat er voor die bestelauto’s niets verandert. De huidige wet- en regelgeving blijft van toepassing voor auto’s met een Datum Eerste Toelating van vóór 1 januari 2025. Dit is vastgelegd in een overgangsrecht. Dit overgangsrecht wordt met ingang van 1 januari 2030 beëindigd.’

Bijtelling

De bijtelling voor auto’s van de zaak is een geliefd onderwerp. Veel vragen waren er over de bijtelling voor privégebruik voor de btw van een auto gekocht met berekening van btw, als er géén kilometeradministratie aanwezig is en er voor privéritten gebruik wordt gemaakt van de auto. ‘Wanneer je als BTW-ondernemer een (tweedehands) auto hebt gekocht waarvan je de btw bij aanschaf hebt afgetrokken als voorbelasting, moet je in deze situatie een correctie voor privégebruik toepassen’, legt de fiscus uit. ‘De meest gebruikelijke en makkelijke methode hiervoor is om in het jaar van ingebruikneming en de vier daaropvolgende jaren 2,7 procent van de consumentenprijs (= catalogusprijs inclusief btw en BPM) als verschuldigde btw aangeven bij rubriek 1d van de btw-aangifte. Wanneer je deze auto ná vijf jaar nog steeds in je bezit hebt, dan geef je 1,5 procent van de consumentenprijs aan in de btw-aangifte.

DAC7

Veel belastingadviseurs wilden ook weten of ze te maken krijgen met de Europese richtlijn DAC7 over gegevensuitwisseling op digitale platformen als ze alleen klanten in Nederland hebben. Dat is het geval, aldus de Belastingdienst. ‘Voor alle fiscaal dienstverleners is het van belang zich te verdiepen in de gevolgen voor hun klantenpakket met betrekking tot de verplichte gegevensuitwisseling van digitale platformen (DAC7). DAC7 ziet zowel op nationale als internationale situaties. Hierdoor kunnen de gevolgen van de DAC7-regelgeving sneller dan gedacht invloed hebben op je klantenpakket. De klant kan platformexploitant en/of verkoper zijn op een digitaal platform. In beide gevallen kun je als fiscaal dienstverlener een rol vervullen voor jouw klant. U kunt uw klant helpen, begeleiden en adviseren over de rapportageverplichtingen en de mogelijke gevolgen voor de aangifte omzet-, inkomsten- of vennootschapsbelasting.’

Wet excessief lenen

Voor de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap geldt in 2023 een maximumbedrag van 700.000 euro. Vanaf 1 januari daalt dit maximumbedrag naar 500.000 euro. Hoe werkt dat uit als in 2023 een bovenmatig deel van de schulden als fictief regulier voordeel is belast, was een andere vraag.

Met het maximumbedrag van 700.000 euro wordt rekening gehouden bij de bepaling van fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang – het bovenmatig deel van de schulden. Het maximumbedrag van 700.000 euro wordt verhoogd met het bedrag dat eerder als fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt het maximumbedrag volgens de Wet IB 2001 500.000 euro. ‘Vanaf het belastingjaar 2024 moet met dit bedrag rekening worden gehouden – eventueel verhoogd met het bedrag dat eerder als fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen. Dat betekent dat bij een ongewijzigde schuldenpositie in 2024 een fictief regulier voordeel van 200.000 euro uit aanmerkelijk belang in aanmerking moet worden genomen.’

Voor de online intermediairdagen van 12 tot 14 december is inschrijven nog mogelijk op imd.pleio.nl.