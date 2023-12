Alfa en ABAB werken aan fusie

Alfa Accountants en Adviseurs en ABAB Accountants en Adviseurs gaan de komende maanden een mogelijke fusie onderzoeken, melden de twee kantoren. Als het plan doorgaat ontstaat er een organisatie met een omzet van ruim 169 miljoen euro (cijfers 2022 AV Top 50) en zo’n 2000 medewerkers.

Op dit moment wordt nog gesproken over de vormgeving van de mogelijke samenwerking van de twee kantoren die een agrarische oorsprong hebben. Afhankelijk van de uitkomsten en na het inwinnen van de benodigde adviezen en goedkeuringen kan een mogelijke fusie medio 2024 plaatsvinden.

Volledig eigendom van de medewerkers

Alfa-bestuursvoorzitter Fou-Khan Tsang: “Zowel Alfa als ABAB willen graag een onderneming zijn die volledig eigendom is van de medewerkers. Wij vinden dit een goed alternatief voor een partnerstructuur of een private equity. Door schaalvoordelen profiteren wij samen van de benodigde investeringen in digitale producten en uitbreidingen van de dienstverlening voor jou als klant. Dat maakt het voor Alfa en ABAB logisch om te onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.”

“Passen goed bij elkaar”

“De dienstverlening en de klantenportefeuilles passen goed bij elkaar en de kantoorlocaties van beide organisaties zijn aanvullend”, gaat Tsang verder. “Mocht het tot een fusie komen, dan worden wij nog meer een toonaangevende aanbieder van accountants- en adviesdiensten voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. We zitten allebei dicht bij jou als klant en bieden kwaliteit met een mensgerichte benadering. Daarnaast delen wij dezelfde visie die toekomstbestendig is. Wij willen een positieve invloed uitoefenen op de (lokale) samenleving. De onderzoeksfase is nog in een vroeg stadium, maar we hebben allebei de intentie uitgesproken om serieus naar een mogelijk samenwerkingsverband te kijken.”

Redenen samenwerking

CEO Ronald Meijers van ABAB: “Er zijn veel redenen waarom ABAB en Alfa een samenwerking onderzoeken. Allereerst natuurlijk omdat we een stabiel en onafhankelijk accountants- en advieskantoor willen blijven. Zowel voor u als klant, als voor onze medewerkers. Daarnaast zorgt een mogelijke fusie voor veel schaalvoordelen. Het biedt kansen om onze dienstverlening verder uit te breiden. En ook om gezamenlijk te investeren in de verdere digitalisering van onze producten en de transitie naar duurzaamheid. Door onze krachten te bundelen, staan we sterker.”