BDO: strenge communicatie-eisen ‘forse uitdaging’ pensioenfondsen

Pensioenfondsen boeken vooruitgang bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, meldt BDO op basis van onderzoek. Tegelijkertijd merkt het accountantskantoor dat er nog “forse uitdagingen” liggen, met name als het gaat om communicatie van nieuwe regels en risico’s naar pensioendeelnemers. In de nieuwe pensioenwet worden daar strenge eisen aan gesteld.

Zo moet die communicatie eerlijker, transparanter en persoonlijker worden. Ongeveer een derde van de onderzochte pensioenfondsen geeft aan dat deze transitie de meeste aandacht vraagt. Bijna twee derde van de fondsen stelt echter dat de informatiebehoefte van deelnemers nog niet goed in kaart is gebracht. 18 procent van de pensioenfondsen weet zelfs nog niet welke informatie volgens de wet gecommuniceerd moet worden.

BDO meldde vorig jaar al dat pensioenfondsen worstelden met de uitlegbaarheid van nieuwe regels en risico’s aan deelnemers. De wettelijke eisen staan op gespannen voet met het feit dat de materie complex en genuanceerd is. Daarnaast moeten deelnemers geactiveerd worden om zich te verdiepen in de impact op hun eigen pensioenregeling.

“In dit soort complexe trajecten is communicatie het smeermiddel. Als achteraf blijkt dat deelnemers overvallen of verrast worden door de keuzes die fondsen gemaakt hebben, brokkelt het draagvlak af”, legt partner Financial Services bij BDO Werner Hoeve uit.

Transitieperiode

De transitie naar de nieuwe Wet toekomst pensioenen moet in 2028 zijn afgerond. De meeste fondsen willen echter in hetzelfde jaar het nieuwe stelsel ‘invaren” namelijk in 2026. Dat is volgens BDO een risico. Dit kan namelijk leiden tot piekbelasting bij partijen die te maken hebben met de uitvoering van het pensioenstelsel, zoals adviseurs en dienstverleners. Ongeveer 16 procent van de fondsen wil in 2027 de transitie afronden, 3 procent zegt te wachten tot het laatste moment.

“Adequate en realistische projectplanning door de fondsen is essentieel”, zegt Ryan de Waard, directeur Financial Services bij BDO. “De uitdaging is en blijft dan ook om het invaren door de fondsen gespreid plaats te laten vinden en tijdig goede afspraken te maken met alle betrokken partijen om deze grote transitie te laten slagen.”