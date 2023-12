Belastingdienst breidt site over DAC7 uit

De Belastingdient heeft de website over DAC7 uitgebreid. Deze site biedt specifiek informatie over de Europese rapportageverplichting over gegevensuitwisseling via digitale platformen voor platformexploitanten, verkopers, fiscaal dienstverleners en softwareontwikkelaars.

De EU-richtlijn is begin dit jaar ingevoerd 2023 in om te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. ‘Dit betekent dat digitale platformen in de toekomst verplicht zullen zijn om informatie over verkopers die gebruikmaken van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst.’ De fiscus geeft op de site meer informatie over wat dat betekent voor de komende jaren.

Informatieverplichtingen

DAC7 wordt in Nederland geïmplementeerd met de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie. Dat wetsvoorstel introduceerde de verplichting voor rapporterende platformexploitanten om gegevens en inlichtingen te verzamelen, verifiëren en rapporteren over te rapporteren verkopers die relevante activiteiten verrichten via hun digitale platform. Bepaalde platformexploitanten moeten vanaf 1 januari 2023 bepaalde inlichtingen over bepaalde verkopers op hun digitale platform bijhouden en jaarlijks rapporteren aan de belastingautoriteit van een EU-lidstaat.

Vervolgens is die lidstaat verplicht die inlichtingen automatisch te verstrekken aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waarvan de verkoper een ingezetene is en, als de verkoper een onroerende zaak verhuurt, aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de onroerende zaak is gelegen. Daarnaast moeten platformexploitanten aan hun verkopers doorgeven welke gegevens zij doorgeven aan de belastingdienst.