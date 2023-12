Tonny van Dijk: “Een blije ondernemer, daar word ik blij van”

Als ondernemer ben je druk met de alledaagse gang van zaken, daarom kan een zakelijk intermediair enorm helpen bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Tonny van Dijk zet graag een extra stap voor ondernemers die snel financiële duidelijkheid willen voor hun bedrijf. De financieringsportal van ING helpt hem daarbij.

Al twintig jaar begint de dag voor Tonny van Dijk met een kop thee en zijn agenda. Sinds drie jaar doet hij dat als financieel adviseur vanuit zijn eigen bedrijf, Eijgen Finance Gelderse Vallei. Waar hij voldoening uit haalt? “Om de tafel met een ondernemer, een gesprek met een accountant, en uitsluitsel kunnen geven over de haalbaarheid van een financieringsaanvraag”, vertelt Van Dijk. “Bijdragen aan het succes van een mooi bedrijf, daar krijg ik energie van, en daar zet ik graag een stap extra voor.”

Hulp bij grote en kleine ambities

Vanuit zijn basisplek Lunteren helpt hij ondernemers en accountants in Midden-Nederland bij het aanvragen van een zakelijke financiering. “Financiering voor een overname of een investering bepaalt de toekomst van een bedrijf, hoe klein de aanvraag ook is. Ondernemers die een kleine financiering aanvragen, zijn soms nog blijer met groen licht dan ondernemers die gaan voor een grote financiering. En een blije ondernemer, daar word ik weer blij van.”



Waarom Tonny van Dijk graag met ING samenwerkt? “Ik help ondernemers graag en doe dat steeds vaker via ING. Ik heb wel eens meegemaakt dat een kredietverstrekker me aan het lijntje hield. Eerst moest ik extra informatie opsturen en na een tijd wachten kwam er een aanbod dat voor de klant aan de dure kant was. Dezelfde aanvraag gaf via ING veel sneller uitsluitsel, met een aanbieding die aantrekkelijker was. Het laat zich raden welke aanbieding ik voorlegde aan de ondernemer. Door de ondernemersvriendelijke houding staat ING bovenaan mijn lijstje van kredietverstrekkers.”

Eenvoudig en persoonlijk

Wat daar ook aan bijdraagt is de financieringsportal Mijn Intermediair Zakelijk. Om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij belangrijke financiële beslissingen, is het gebruik van digitale portals bij kredietverleners onmisbaar volgens de adviseur. “Het indienen van een aanvraag is eenvoudig en gaat snel. Ik ben klaar binnen een kwartier en ik kan verschillende documenten in één keer uploaden. Ook krijg ik direct duidelijkheid of een financiering tot €250.000 haalbaar is. Wil mijn klant meer lenen? Dan komt de aanvraag via de portal bij de juiste specialist van ING en krijg ik ook snel antwoord.”



Zelfs als de aanvraag digitaal gaat, blijft de betrokkenheid dus groot: “Het valt me op dat de ING-adviseurs snel en deskundig kijken naar de financieringsaanvraag die ik indien. Je kan merken dat er een ervaren bankier bij betrokken is. Die begrijpt de aanvraag, schat deze op waarde en reageert snel. Wat je niet wil als intermediair, is alsmaar moeten wachten en een oppervlakkige blik op een aanvraag. De aanvragen die ik opstel voor ondernemers zijn altijd helder. Van mijn kant verlang ik van een kredietverstrekker dat er iemand met verstand van zaken aan de knoppen zit. In dit geval heb ik te maken met deskundige adviseurs, waardoor ik goed kan inschatten hoe kansrijk een financieringsaanvraag bij ING is.”

Snelheid schept vertrouwen

Hoe draagt dit bij aan Tonny’s dienstverlening? „Vaak weet ik al binnen twee dagen of de aanvraag haalbaar is. Hoewel de aanvraag nog officieel afgehandeld moet worden, is het al heel fijn dat ik de ondernemer snel kan informeren dat het goed komt. Dit geeft zoveel vertrouwen, zowel in mij als intermediair als in het proces van de financieringsaanvraag. Dat is goed voor de relatie, ondernemers kloppen daardoor vaker aan als ze weer financiering nodig hebben.”

