AV on Air, de podcast voor de mkb-accountant

Luister nu naar de eerste aflevering van de AV on Air, de podcast speciaal voor mkb-accountants die de uitdagingen, kansen en best practices van de accountancybranche willen verkennen.

In de AV on Air-podcast bespreekt hoofdredacteur Anja van Hout samen met Jan Wietsma actuele thema’s en trends die het vakgebied van de mkb-accountant beïnvloeden. Dit doen zij samen met experts in de branche.

Joris Joppe, RA en managing partner bij VisionPlanner geeft in deze eerste aflevering zijn visie op de branche in 2024 en voor welke uitdagingen de mkb-accountant komend jaar komt te staan. Duurzaamheid is voor Joris hét thema waar de mkb-accountant eigenaarschap op moet nemen in 2024. Hoe? Dat hoor je in de podcast.

Maandelijkse podcast voor de mkb-accountant vanaf 2024

Vanaf januari komt Accountancy Vanmorgen elke maand met een podcast. Elk kwartaal wordt er in drie afleveringen een thema besproken met experts in de branche. Het eerste kwartaal heeft als thema De toekomstbestendigheid van de accountancy. Anja en Jan gaan dan in gesprek met Coen Bongers, secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en Jurroen Cluitmans, opleidingscoördinator en docent AA-opleiding Accountancy-mkb bij FullFinance Opleidingen.

AV on Air is te beluisteren via Spotify.