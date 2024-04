In de nieuwste aflevering van de podcast AV on Air praten Anja van Hout en Jan Wietsma met Tonny Dirkx, strategisch adviseur bij Full Finance Consultants, en Ewout Brouwers, RA en CEO van PIA Group Nederland, over de huidige consolidatieslag in de accountancy en de betrokkenheid van private equity-partijen.

Tonny Dirkx belicht in de podcast de diverse redenen waarom accountantskantoren fusies en overnames overwegen, zoals de behoefte aan schaalvergroting en het aanpakken van arbeidsmarktproblematieken en digitalisering. “Ik denk dat de arbeidsmarktproblematiek wel het grootste punt is waar kantoren zich druk over maken,” zegt Dirkx. “En in het verlengde daarvan de opvolging, ICT, artificial intelligence. Dat zijn nu echt wel de aanjagers voor de consolidatie, voor fusie en overnamevraagstukken. Maar daarnaast kan er intern ook van alles spelen.”

Family fund

Brouwers, met een achtergrond bij KPMG en ervaring als CFO bij Picnic, bespreekt de unieke positie van PIA Group als een groep van accountants, die zich onderscheidt door niet alleen te investeren voor winst maar ook voor duurzame ontwikkeling. “Wij zijn geen PE-partij,” benadrukt hij in de aflevering. ”Wij zijn een groep van accountants die gesupport worden door een family fund. Dat is denk ik een belangrijke nuance.”

Uitdagingen fusies en overnames

In de podcast praten Tonny Dirkx en Ewout Brouwers ook met Jan Wietsma en Anja van Hout over de technische en operationele uitdagingen waar kantoren tegenaan lopen bij fusies en overnames. Van het navigeren door personeelsissues en integratie van nieuwe technologieën tot het behouden van een sterke lokale aanwezigheid en het waarborgen van een ondernemende instelling binnen de overgenomen structuren. Jan Wietsma vraagt zich af of kantoren nog wel de kans krijgen in hun eigen tempo dingen uit te zoeken versus PE-partijen die kantoren in feite zo ver voorbereiden dat zij concurrentievoordeel krijgen op heel veel kleine kantoren. Een fair punt vindt Brouwers: “Ik denk dat het een reële situatieschets is. Als kantoor moet je je gaan afvragen wat je anders kunt doen. Je moet in ieder geval een keuze maken, want dit gaat komen en dit gaat niet over één nacht ijs.”