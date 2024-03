Mkb-ondernemers worden steeds meer geconfronteerd met duurzaamheidsvraagstukken. Er is volgens Fou-Khan Tsang een rol weggelegd voor de mkb-accountant die, als vertrouwde adviseur, hen moet wijzen op zowel kansen als bedreigingen op het gebied van duurzaamheid. “De rol van een mkb-accountant gaat verder dan alleen financiële rapportage.”

Beluister hier de podcast AV on Air

Fou-Khan Tsang, bestuursvoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs, is als expert bij Jan en Anja aan tafel aangeschoven voor de podcastaflevering van maart. Hij zet zich graag in om de rol van de accountant in de duurzame economie te bevorderen. “Het begrip duurzaamheid is heel breed”, aldus Tsang. “Het omvat aspecten van people, planet, en profit. Voor mij is het belangrijk dat een organisatie niet alleen winst maakt (profit), maar ook rekening houdt met sociale aspecten (people) zoals arbeidsvoorwaarden en de manier waarop bedrijven producten produceren, en milieukwesties (planet) zoals CO2-uitstoot en biodiversiteit.”

Volgens Tsang gaat de rol van de accountant in duurzaamheidsissues bij de klant verder dan alleen de financiële rapportage. “Wij mkb-accountants moeten een vertrouwde adviseur zijn voor onze klanten en hen wijzen op zowel kansen als bedreigingen op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat we proactief moeten zijn in het bespreken van duurzaamheidskwesties en het begeleiden van onze klanten naar passende oplossingen.”

Wat Fou-Khan Tsang de grootste uitdagingen voor accountants op het gebied van duurzaamheid vindt, kun je beluisteren in de podcast AV on Air over dit onderwerp. Ook licht Tsang toe hoe hij het onderwerp aanpakt bij zijn eigen organisatie en vertelt hij hoe hij denkt dat kleinere accountantskantoren kunnen omgaan met de toenemende druk op het gebied van duurzaamheid.