BANVO-netwerk breidt uit met administratiekantoor Dijck & de Ridder

Administratiekantoor Dijck & de Ridder, gevestigd in Hilversum, heeft zich aangesloten bij het Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers (BANVO), maakt het netwerk bekend.

De aansluiting

Twintig jaar geleden maakte Fred Voorn zijn droom waar en startte hij zijn eigen administratie- en belastingadvieskantoor in zijn geboorteplaats, in een karakteristiek pand op de Koninginneweg in Hilversum. “Voor de oprichting van Dijck & de Ridder heb ik gewerkt bij grote internationale accountantskantoren, maar de droom om mijn eigen administratiekantoor te runnen, bleef bestaan”. In 2018 sloot Marco Brinkman zich aan als mede-eigenaar van het kantoor.

Nu zo’n twintig jaar later sluit het administratiekantoor Dijck & de Ridder zich aan bij BANVO, een landelijk netwerk van administratie- en belastingadvieskantoren. “Met de aansluiting bij BANVO waarborgen we de continuïteit van het kantoor voor medewerkers en klanten. Het geeft een prettig gevoel om te weten dat wanneer er iets gebeurt, dat alles rondom ons kantoor en de werkzaamheden goed geregeld is”.

BANVO is op haar beurt blij om Dijck & De Ridder als nieuw lid te verwelkomen. “Fred en Marco waren al aanwezig tijdens onze Partnerdag. De andere aangesloten partners herkennen zich volledig in hun verhaal en we merken dat steeds meer kantooreigenaren met dezelfde gedachten spelen”, aldus Mark Boelens, directeur van BANVO. “Wij willen kantoren als Dijck & de Ridder, die zo belangrijk zijn voor de ondernemers in hun regio, toekomstbestendig maken. Waarbij ondernemers als Fred en Marco hun passie gewoon kunnen blijven voortzetten”.

BANVO maakte eerder dit jaar bekend dat het netwerk van administratie- en belastingkantoren in een jaar na de start uitgegroeid is tot het grootste administratiekantoor van Nederland, met nu 27 aangesloten kantoren en een omzet van 40 miljoen euro.