Fusie van twee Zoetermeerse accountantskantoren

One Accountants BV en AHC Accountants & Adviseurs gaan vanaf 1 januari 2024 samen verder onder de naam One Accountants & Bedrijfsadviseurs. De twee kantoren willen met de fusie hun dienstverlening verder optimaliseren.

“Door de groeiende vraag hadden beide ondernemingen behoefte aan een grotere capaciteit en toekomstbestendigheid”, lichten de kantoren toe. “One Accountants is met haar 15 personeelsleden een modern accountantskantoor, en heeft met haar ervaren accountants in combinatie met jonge professionals een goede en efficiënte mix gevonden op het gebied van accountantsdiensten aan het MKB. AHC Accountants & Adviseurs heeft met haar 3 personeelsleden meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van accountancy, bedrijfsadvisering, administratieve-, en fiscale dienstverlening.”

AHC Accountants trekt bij One Accountants in bij het kantoor aan de Louis Braillelaan 6 in Zoetermeer.