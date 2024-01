VOR komt in Corporate Governance Code

De verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) wordt definitief opgenomen in de Corporate Governance Code. Uitgangspunt is dat beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2025 een VOR (nieuwe stijl) zullen gaan opnemen in het bestuursverslag.

De zogeheten schragende partijen, vakbonden CNV en FNV, beleggersorganisaties VEB en Eumedion, Euronext, de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO), ondernemersorganisatie VNO-NCW en de NBA, zijn daarover tot een akkoord gekomen.

Een werkgroep onder leiding van Jaap van Manen heeft gewerkt aan een voorstel dat nu dus door de betrokken partijen is overgenomen. Omdat er op dit moment geen monitoringcommissie is, heeft de werkgroep ervoor gekozen om het voorstel tot wijziging van de code naar de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming te sturen.

Update code

De Corporate Governance Code is in 2022 geactualiseerd, maar tot teleurstelling van onder meer de NBA is daarin geen verplichte VOR opgenomen. Vorig jaar diende D66 een motie in om dat alsnog te doen en die werd gesteund door de Tweede Kamer. De motie verzocht de regering om ervoor te zorgen dat er voor 1 januari 2024 een bepaling klaarlag om een VOR voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting op te nemen in de Corporate Governance Code.