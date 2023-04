Tweede Kamer wil vaart achter VOR

De Tweede Kamer wil dat de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) alsnog snel voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting wordt opgenomen in de Corporate Governance Code. Een motie daarover van D66 is deze week aangenomen.

De VOR maakt geen onderdeel uit van de eind vorig jaar geactualiseerde Corporate Governance Code, tot teleurstelling van de NBA. De Kamer wil nu alsnog dat de VOR wordt toegevoegd. Minister Kaag van Financiën heeft al laten weten dat ze niet van plan is dat te dwarsbomen.

Motie

In de motie wordt geconstateerd ‘dat een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) ervoor zorgt dat bedrijven risico’s moeten identificeren en beheersmaatregelen moeten bepalen, waarover zij transparant zijn richting betrokkenen’ en ‘dat uit onderzoek en aanbevelingen van verschillende partijen blijkt dat een verplichte VOR wenselijk is en de Minister van Financiën heeft gepleit voor een VOR in de Corporate Governance Code’.

De voorstemmers van de motie zijn ‘van mening dat een VOR pas volledig is met een uniform normenkader, een intern evaluatieproces en assurance door de accountant’. Tot slot wordt in het voorstel de regering verzocht ‘te bevorderen dat er voor 1 januari 2024 een bepaling klaarligt om een VOR voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting op te nemen in de Corporate Governance Code, in het geval dat dit niet op korte termijn haalbaar lijkt wetgeving voor te bereiden, bijvoorbeeld in de Wet toekomst accountancy, en de Kamer hier voor het zomerreces een update over te sturen’.

Gewijzigde motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg over een VOR voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting opnemen in de Corporate Governance Code (t.v.v. 32637-520)