BDO mist aandacht voor cyber en mkb in voorstel governancecode

Het voorstel voor aanpassing van de Corporate Governance Code kan wat BDO betreft wel naar een hoger plan worden getild. BDO mist aandacht voor cybersecurity, risicorapportage en het mkb.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft in februari een voorstel voor actualisatie van de code gepubliceerd. In de Nederlandse Corporate Governance Code zijn principes en best-practicebepalingen opgenomen voor het stimuleren van goed bestuur en toezicht bij beursgenoteerde vennootschappen.

Verklaring risicobeheersing ontbreekt

BDO stelt in reactie op de consultatie van het voorstel, die half april afliep, kansen te zien om de code naar een hoger niveau te tillen. ‘Hoewel ESG-aspecten aandacht krijgen in de code, dient er ook rekening te worden gehouden met andere voorstellen (op Europees niveau) op dit vlak zodat er geen tegenstrijdigheden ontstaan.” BDO mist ook aandacht voor actuele thema’s, zoals cybersecurity, ‘terwijl dit een zeer belangrijk risico is voor continuïteit en reputatie van vrijwel iedere onderneming’. Daarnaast is de ‘verklaring omtrent risicobeheersing’ niet toegevoegd aan de code. ‘Hierdoor wordt ook het – door het bestuur – rapporteren over fraude- en continuïteitsrisico’s gemist. Iets wat de accountant wel doet via zijn controleverklaring.’

Tot slot vraagt BDO ook aandacht voor het mkb. ‘Wij willen voorkomen dat regelgeving wordt ‘doorgelegd’ naar de rest van de keten. In lijn met Europese voorstellen pleiten wij dan ook voor richtlijnen om de positie van mkb-ondernemingen te erkennen en onevenredige lasten te beperken.’