Instituut voor Internal Auditors blij met VOR in governance code

De verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) gaat er komen. De partijen die praten over een vernieuwing van de corporate governance code zijn het eens geworden over het opnemen van een VOR in de code. Het Instituut van Internal Auditors juicht dit toe, te meer vanwege de nuancering die wordt aangebracht in de mate van zekerheid die de systemen ten aanzien van de verschillende risico’s kunnen geven.

Beursgenoteerde vennootschappen zullen over het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2025 een VOR (nieuwe stijl) gaan opnemen in het bestuursverslag. Hierin legt het bestuur verantwoording af over de opzet en werking én de beoordeling van de effectiviteit van de risicobeheersing (ofwel van de interne risicobeheersings- en controlesystemen).

De nieuwe VOR benadrukt het belang van de interne audit functie (IAF) voor de goede governance van de organisatie. Zoals de code stelt (principe 1.3) heeft de IAF als taak de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen. Zij verschaft het bestuur daarmee belangrijke input voor de VOR en ondersteunt de audit commissie in haar toezicht op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

‘Belangrijk’

Het Instituut van Internal Auditors schrijf op zijn website: ‘In de nieuwe VOR nieuwe stijl wordt de rol van de IAF des te belangrijker. Naast de verklaring over de financiële verslaggevingsrisico’s, die al in de code was opgenomen, dient nu ook aandacht te worden besteed aan de duurzaamheidsverslaggeving en aan de beheersing van operationele en compliance risico’s. Deze risico’s vormen traditioneel al een belangrijk object van internal audits.’