Uitzendkracht Belastingdienst verdacht van subsidiefraude

De FIOD heeft maandag een 21-jarige man uit Best aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegeld. Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst.

Melding bank

De fraude kwam aan het licht na een melding van een bank bij de Belastingdienst, laat de fiscale opsporingsdienst weten. De bank signaleerde dat de Belastingdienst op naam van een 18-jarige jongen uit Alkmaar een bedrag van ruim 84.000 euro had overgemaakt voor een aanvraag voor een tegemoetkoming in het kader van de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB). Deze subsidieregeling wordt door de Belastingdienst uitgevoerd. Omdat direct na ontvangst van dit geld grote uitgaven via webshops werden gedaan en vele contanten werden opgenomen besloot de bank de rekening te blokkeren en de Belastingdienst te informeren.

Strafrechtelijk onderzoek

De Belastingdienst stelde vast dat het geld ten onrechte was uitbetaald en deed aangifte bij het Openbaar Ministerie, dat samen met de FIOD een strafrechtelijk onderzoek startte. Daaruit bleek dat met de contant opgenomen subsidiegelden onder andere iPhones, Airpods en een Rolex van 39.000 euro waren gekocht. In oktober en november 2023 werden vijf mannen aangehouden onder andere op verdenking van witwassen. Er werden naast luxe goederen ook verschillende telefoons en bankpassen in beslag genomen, waaronder de bankpas van de 18-jarige man. Het vermoeden is dat de bank- en de ID-gegevens van deze jongeman zijn gebruikt voor een valse aanvraag TTB.

De 21-jarige uitzendkracht zou de betreffende aanvraag hebben behandeld en ten onrechte hebben goedgekeurd. Hij wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat hij samenwerkte met de vijf eerder aangehouden mannen. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau, meldt de FIOD. De woning in Best is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op computers en telefoons. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.