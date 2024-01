BANVO-netwerk breidt uit: JB Advies & Belastingadviseurs sluit zich aan

JB Advies & Belastingadviseurs BV uit Geldermalsen heeft zich aangesloten bij het snelgroeiende Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers (BANVO. Het kantoor was voorheen bekend als J.B. Accountants en Adviseurs BV. Eigenaar Jeroen Buijs besloot zijn accountantstitel in te leveren.

De aansluiting

“Door deze keuze hebben we meer ruimte voor wat écht belangrijk is voor onze klanten: adviseren en problemen oplossen”, licht eigenaar Jeroen Buijs toe. Hij was al langere tijd bezig met het regelen van de continuïteit van het kantoor. “Ik heb het lang afgehouden omdat ik voor mijn gevoel nog niet klaar ben met ondernemen”. Toen Buijs eenmaal in gesprek kwam met fusie- en overnamespecialist Maes & Partners merkte hij dat het toch wel prettig was om de opvolging van het kantoor geregeld te hebben. “Zij hebben geadviseerd om eens met BANVO te gaan praten. Ze waren ervan overtuigd dat dit wellicht heel goed aansloot bij onze wensen en behoeften”.

Accountantstitel inleveren

De keuze om de accountantstitel in te leveren is daarom ook een weloverwogen keuze volgens Buijs. “Veel van onze klanten hebben de accountantsverklaring niet nodig. Wij willen er vooral voor de ondernemer zijn wanneer hij betrouwbaar advies nodig heeft.” Buijs geeft daarin het voorbeeld van een huisarts: “We bewaken in de breedte de “gezondheid” van de ondernemingen en voorzien de ondernemer tijdig van een doeltreffend recept/advies. Dankzij de aansluiting bij BANVO kunnen we hier volledig op focussen en is hier meer beweegruimte voor.”

Tijdens de gesprekken met BANVO kon Jeroen Buijs hierin sparren met Mark Boelens, directeur van BANVO. “Mark weet uit eigen ervaring wat het oplevert wanneer je als kantoor de accountantstitel inlevert. Het is heel erg prettig om daarin te kunnen spreken met iemand die letterlijk op hetzelfde kruispunt heeft gestaan”. Boelens is naast directeur van BANVO ook eigenaar van Zwanenberg Advies. Het kantoor leverde zelf in 2016 de titel in. “Veel klanten van de accountantskantoren zijn niet controleplichtig en passen naar mijn mening juist veel beter bij een lokaal administratiekantoor.”