Fusie De Hooge Waerder en Spaarne afgerond

De fusie tussen De Hooge Waerder Accountants – Belastingadviseurs – Juristen en Spaarne Accountants en Belastingadviseurs is op 5 januari afgerond. Spaarne gaat verder onder de naam van De Hooge Waerder.

Beide partijen noemen het een fusie, maar het is een overname. De Hooge Waerder is met een omzet van 16,3 miljoen drie keer groter dan Spaarne. Door de overname ontstaat een organisatie met een omzet van circa € 21 miljoen en ruim 190 medewerkers, verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard. De Hooge Waerder stond afgelopen jaar op plek 41 van de AV Top 50 en zal door de overname ongetwijfeld enkele plekken gaan stijgen.

Samenwerking

In september 2023 werd bekend dat beide kantoren aan een samengaan werken. ‘De onderlinge samenwerking verliep de afgelopen maanden al soepel en prettig, waardoor we nu heel blij zijn dat we met al onze nieuwe collega’s onze klanten nog beter kunnen ondersteunen en voor onze medewerkers biedt de fusie meer mogelijkheden om zich zelf te ontwikkelen en door te groeien’, aldus Pieter van Stempvoort, bestuursvoorzitter van De Hooge Waerder.

Resultaat van de fusie is dat klanten van Spaarne toegang krijgen tot de uitgebreide dienstverlening van De Hooge Waerder. Door de fusie met Spaarne wordt de marktpositie van De Hooge Waerder in de regio, maar met name in Haarlem, versterkt. De fusie heeft daarnaast een versterkend effect op de controlepraktijk van beide organisaties, waarmee de kansen in dit marktsegment beter benut kunnen worden.

Volgens Van Stempvoort zijn ‘De Hooge Waerder en Spaarne beiden organisaties met een sterke regionale binding wat ons onderscheidt en onze klanten en personeelsleden waarderen’. Spaarne Accountants en Belastingadviseurs bestond sinds 30 oktober 2019.