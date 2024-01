PwC: CEO’s voelen druk om veranderingen door te voeren

Nederlandse CEO’s ervaren overheidsregelgeving als een van de grootste factoren die veranderingen afdwingen. Ook in het vestigingsklimaat is dit een pijnpunt: voor een deel van de CEO’s is regelgeving een factor die meespeelt in de overweging om operationele activiteiten al dan niet naar het buitenland te verplaatsen.

Dat zijn enkele belangrijke uitkomsten van PwC’s 27e CEO Survey, een jaarlijks onderzoek naar de visie van CEO’s over de economie, het eigen bedrijf en de omgeving waarin zij opereren. Aan het onderzoek deden wereldwijd 4.702 CEO’s mee, van wie 73 in Nederland.

Transformeren

Wereldwijd neemt bij CEO’s de urgentie om hun bedrijven te transformeren toe, blijkt verder onder meer uit het onderzoek. Zij verwachten dat de factoren die de afgelopen jaren hebben geleid tot veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen en veranderende consumentenvoorkeuren, de komende jaren een nog sterkere invloed hebben. Een groot deel van de CEO’s heeft twijfels over de toekomstbestendigheid van hun businessmodel op lange termijn als zij geen veranderingen doorvoeren.

