Nederlandse CEO meer in voor hybride werken dan buitenlandse collega’s

Volgens periodiek onderzoek van KPMG verwachten topmensen in het bedrijfsleven wereldwijd dat de coronacrisis begin volgende zomer achter ons ligt. Daarbij zijn Nederlandse CEO’s meer dan hun buitenlandse collega’s voorstander van hybride werken.

KPMG sprak voor de ‘CEO Outlook’ ruim 1.300 topmensen. Zij denken dat iedereen halverwege 2020 ‘terug naar normaal’ is. Van de bestuurders verwacht 60% dat er de komende drie jaar sprake is van economische groei. De grootste risico’s die zij noemen, zijn uitdagingen in de toeleveringsketens, digitale veiligheid en klimaatverandering. Volgens 69% van de bestuurders komt groei van eigen bedrijfsinvesteringen, het aangaan van partnerships en meer organische groei in het zakendoen. Bij 87% van de CEO’s staan fusie- en overnameplannen op de agenda voor de komende drie jaar.

Vraag naar ESG-rapportage

De noodzaak van verduurzaming begint volgens KPMG ook door te dringen: 30% van de CEO’s voorziet de komende drie jaar investeringen van meer dan 10% in maatregelen op weg naar een duurzame economie die goed is voor mens, milieu en samenleving, oftewel de Environmental, Social en Governance (ESG)-uitdagingen. Bovendien zegt 58% van de bestuurders dat er vanuit investeerders, toezichthouders en klanten meer vraag is naar gedegen ESG-rapportage.

Nederlandse topmensen meer begaan met medewerkers en klimaat

Hybride werken, waarbij niet meer alleen op kantoor, maar ook thuis of op andere plaatsen wordt gewerkt, valt goed bij Nederlandse topbestuurders. Van hen is 67% voorstander; over de grens ziet nog maar een minderheid van 42% hybride werken zitten. Parallel daaraan blijken Nederlandse bestuursvoorzitters zich ook meer zorgen te maken over het welzijn van medewerkers. Zij noemen bovendien het klimaat een grotere uitdaging dan buitenlandse CEO’s.