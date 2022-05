Nederlandse CEO krijgt één na hoogste salaris in Europa

Nederlandse CEO’s krijgen gemiddeld € 15.774,80 salaris per maand. Dat is vijfhonderd euro minder dan hun Duitse collega’s, maar nog altijd zesduizend euro meer dan het Europese gemiddelde. Topvrouwen ontvangen gemiddeld ruim duizend euro minder salaris per maand.

Het onderzoek werd verricht door de website lerensolliciteren.nl en brengt interessante Europese verschillen aan het licht. Zo blijkt het salaris van CEO’s in de diverse EU-landen sterk te verschillen. Vooral in Oost-Europa liggen de maandinkomsten tot twaalfduizend euro lager dan in Duitsland, waar CEO’s het meest verdienen (€ 16.116,48). De top drie wordt gecomplementeerd door Nederland (€15.774,80) en België (€14.714,21). Hekkensluiters zijn Estland (€4.747,45), Roemenië (€4.733,59) en Hongarije (€4.034,54).

7,3 keer meer

Gemiddeld gezien verdienen CEO’s in Europa 5,6 keer meer dan een gemiddeld werknemer. In Nederland verdienen CEO’s 7,3 keer meer dan een gemiddeld werknemer. Dit is dus iets hoger dan het gemiddelde. In Malta is de verhouding van het loon tussen een werknemer en een CEO gemiddeld gezien het grootst. Daar verdienen CEO’s gemiddeld 9,41 keer meer dan een gemiddeld werknemer. In Denemarken is deze verhouding het kleinst. Daar verdienen CEO’s 3,33 keer meer dan een gemiddeld werknemer. Overigens kan salarisverschil tussen een CEO en werknemer nog veel groter zijn. CEO’s bij beursgenoteerde bedrijven verdienen het meest aan aandelen en opties. Bj een beursgenoteerd bedrijf kan het inkomen van de topman/vrouw zo’n 300 hoger zijn dan dat van een gemiddelde werknemer.

Vrouwen

Vrouwelijke CEO’s verdienen gemiddeld gezien €1.190,47 minder per maand ten opzichte van mannelijke CEO’s. Gemiddeld gezien verdienen mannen 12,86% meer dan vrouwen.

