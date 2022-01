Een op drie Nederlandse CEO’s heeft geen klimaatambities

Een op de drie Nederlandse CEO’s zegt geen enkele klimaatambitie te hebben geformuleerd voor het bedrijf waaraan hij of zij leidinggeeft. De beloning van topmensen is ook nauwelijks afhankelijk van hun klimaatbeleid, zo constateert PwC in het periodieke CEO Survey.

Nederland doet het qua klimaatambities in het bedrijfsleven wel wat minder slecht dan de rest van de wereld: mondiaal gezien meldt ruim 40 procent van de CEO’s nog geen klimaatambities te hebben geformuleerd voor het bedrijf. ‘Het halen van klimaatdoelstellingen heeft daar geen prioriteit, alle wereldwijde ambities van politici en bedrijfsleven ten spijt.’ PwC hield voor de 25e keer het CEO Survey, waarin wereldwijd 4.500 bestuursvoorzitters zijn ondervraagd over hun ambities en verwachtingen voor het komende jaar.

Urgentie ontbreekt bij velen

Van de Nederlandse CEO’s zegt een kwart dat zijn of haar bedrijf zich heeft gecommitteerd aan net-zero-uitstoot. Daarnaast zegt 36 procent zich aan het voorbereiden te zijn om die ambitie te realiseren. Ad van Gils, bestuursvoorzitter van PwC, is positief dat Nederland het iets beter doet ten opzichte van de wereldwijde cijfers. ‘Maar dat een derde geen klimaatambities zegt te hebben, is zorgelijk. De urgentie lijkt bij een grote groep blijkbaar nog steeds te ontbreken. We zien al jaren dat klimaatrisico’s reëel zijn. Dat is dan ook de belangrijkste reden voor CEO’s om werk te maken van klimaatbeleid. Maar naast de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een betere wereld, spelen de verwachtingen van klanten en werknemers een hele grote rol. Dat zie ik ook terug in onze eigen organisatie. Onze mensen willen dat we verantwoordelijkheid nemen.’

De struikelblokken blijken onder meer te zijn dat bedrijven niet de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben om hun uitstoot te meten of dat de sector waarin ze zich bevinden geen duidelijke strategie kent om de uitstoot te verminderen. ‘We hebben al meer dan honderd jaar ervaring met het berekenen en inzichtelijk maken van de financiële cijfers, maar rapporteren over niet-financiële informatie zoals CO2-reductie is een proces dat volop in ontwikkeling is.’

CEO’s afgerekend op traditionele doelstellingen

Maatschappelijke doelen op het gebied van onder meer klimaat, representatief genderbeleid en diversiteit in brede zin zijn nauwelijks in de langetermijnstrategie van organisaties opgenomen, concludeert PwC. ‘Voor klimaat geeft 56 procent van de Nederlandse CEO’s aan dat het opgenomen is in de strategie, voor gender en diversiteit is het respectievelijk 39 procent en 15 procent. Ook worden bestuurders hier niet op afgerekend, in nog geen kwart van de gevallen zijn doelen op deze terreinen gekoppeld aan het beloningsbeleid.’ En dat ligt heel anders bij traditionele aspecten als klanttevredenheid, betrokkenheid van het personeel en automatisering en digitalisering. ‘Daar worden bestuurders in het beloningsbeleid wél op afgerekend. Juist op de langere termijn is beleid op onder meer klimaat en diversiteit een ontzettend belangrijke factor in het duurzame succes van de organisatie. Door het op te nemen in je strategie en beloningsbeleid en er verantwoording over af te leggen laat je zien dat je het serieus neemt en dat je doet wat je zegt. Dat wekt vertrouwen’, aldus Van Gils.

Wat houdt dan wel de gemoederen van de Nederlandse topmensen bezig? Cyberveiligheid. Dat staat nummer een op de zorgenlijst: bijna 60 procent maakt zich ernstige zorgen over cyberdreigingen. En verder is de stemming vrij zonnig: 80 procent ziet de Nederlandse economie de komende twaalf maanden verder verbeteren.