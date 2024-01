PIA Group doet opnieuw overname in Nederland

De Belgische PIA Group breidt verder uit in Nederland. Vanhier Accountants, met vier vestigingen in Noord-Holland, sluit zich aan bij de groep die wordt gefinancierd door een investeringsfonds van de Belg Filip Balcaen.

Vanhier is opgericht in 2007 en mkb-accountant. Het kantoor telt 75 medewerkers, onder wie 13 AA-accountants en 6 RA-accountants. Vanhier heeft vestigingen in Heiloo, Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De PIA Group richt zijn overnamestrategie op middelgrote accountantskantoren, vooral in België maar sinds 2021 ook in Nederland. Vanhier is het vijfde Nederlandse kantoor dat in Belgische handen overgaat.

Top 20 speler

De PIA Group bestaat inmiddels uit een kleine zestig kantoren waar 1300 mensen werken. In Nederlands is het actief met een dochterbedrijf dat geleid wordt door oud KPMG-consultant Ewout Brouwers. Het accountantskantoor van zijn vader in Zwolle was de eerste Nederlandse overname van de PIA Group. Met Vanhier erbij telt de Nederlandse tak van de groep 500 medewerkers, waarmee de PIA Group zich razendsnel een plek in de top-20 van grootste accountantskantoren van Nederland heeft verworven.

Streven naar kwaliteit

‘Het streven naar kwaliteit van Vanhier sprak ons onmiddellijk aan’, vertelt Brouwers. ‘PIA Group biedt zijn partners the best of both worlds: schaalvoordeel met respect voor de lokale identiteit. We komen niet aan de naam en de fundamentele aanpak van een kantoor. Wij zijn daarin bewust anders dan de anderen. We versterken zelfs de eigenheid door ze te ondersteunen in HR, Data, Finance, Operations, Sales & Marketing en Advisory. Zo kan iedereen zich nog beter focussen op advies en begeleiding van klanten.’

‘Blijven ondernemen’

‘We volgen de consolidatiegolf in de accountancysector al een tijdje en stonden sowieso positief tegenover toetreding tot een groep’, vertellen Daan van der Poel en Ruud de Graaf, vennoten bij Vanhier. ‘Maar we willen ook blijven ondernemen. Toen we met Ewout Brouwers in gesprek raakten, voelden we meteen dat dit kan binnen PIA Group. Vanaf dat moment ging het heel snel. De samenwerking met PIA Group geeft ons de slagkracht om te blijven innoveren en professionaliseren. Voor onze klanten én voor onze medewerkers.’

De PIA Group heeft niet de ambitie een OOB-vergunning aan te vragen in Nederland. De groep blijft daarmee op het mkb gericht.