Werknemer ‘weet niets’ van overval op boekhouder, toch terecht ontslagen

Op 18 januari 2023 werd de boekhouder van een groothandel uit Venlo klemgereden, mishandeld en beroofd van 30.000 euro. Toen de naam van een collega opdook in het politierapport, werd deze werknemer op staande voet ontslagen. Terecht, oordeelt de kantonrechter.

Op 18 januari 2023 was de boekhouder op weg naar de bank om 30.000 euro aan contant geld af te storten. Onderweg werd hij echter door een andere auto aangereden. De boekhouder werd vervolgens met een ijzeren buis bewerkt, waarna de overvaller ervandoor ging met de tas met geld.

Zelfde gevangenis

In het onderzoek van de politie werd een collega van de boekhouder verhoord als getuige. Dat was niet toevallig: de medewerker en de vermeende overvaller hadden in dezelfde periode samen in dezelfde gevangenis gezeten. De werknemer ontkende echter dat hij de verdachte kende of contact met hem had gehad.

Chatgesprekken

Dit bleek gelogen. Vanaf medio 2022 hadden beide mannen contact met elkaar gehad, onder meer via de chat. Ze wisselden berichten uit met teksten als ‘morgen is het zover’, ‘morgen 100%) en ‘app me zodra hij gaat’. De medewerker antwoordde met ‘morgen heeft die geen tandartsafspraak’. De vermeende overvaller droeg de werknemer op dat hij de chat na diens antwoord steeds moest wissen, wat ook gebeurde. Daardoor kon de politie de context van de gesprekken moeilijk vaststellen. Wel werden foto’s van de auto van de boekhouder op de telefoon van de verdachte aangetroffen.

Tijdens het politieverhoor vertelde de werknemer dat hij de verdachte niet kende, maar kon dit niet volhouden toen hij met de chatgesprekken werd geconfronteerd. Op andere vragen gaf de man ‘enkel ontwijkende antwoorden’, aldus het politierapport. De politie kreeg zijn vinger niet achter de daadwerkelijke betrokkenheid van de werknemer. Maar gezien de gebeurtenissen is het mogelijk dat de medewerker en de verdachte samen iets aan het beramen waren, aldus het politierapport.

Ontslag

Dit rapport kwam onder ogen van de directeur van de groothandel. Toen de werknemer om tekst en uitleg werd gevraagd, ontkende hij elke betrokkenheid en wilde hij er verder niets over zeggen. Daarop besloot de groothandel de werknemer op staande voet te ontslaan. Die was het er niet mee eens en eiste een hoge ontslagvergoeding omdat de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld zou hebben door hem op straat te zetten.

Maar de kantonrechter oordeelt nu anders. Die vindt dat de werkgever op basis van het politierapport redelijkerwijs mocht concluderen dat de werknemer betrokken was bij de roofoverval. Met name de ontwijkende antwoorden van de werknemer en het ontbreken van een zinnig weerwoord tijdens het gesprek met de directeur zijn daarbij doorslaggevend. De enige vordering van de man die toegewezen werd, was achterstallig loon.

