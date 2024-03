Ontslag op staande voet wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie onterecht

Een werkgever ontslaat een werknemer op staande voet omdat zij niet meewerkt aan haar re-integratie, maar blijkbaar wel werk kan doen voor de finale van Miss World Nederland. Er is echter geen dringende reden voor ontslag op staande voet, oordeelt de kantonrechter. De werkgever heeft onvoldoende onderzoek verricht.

De werkgever verwijt de werknemer dat ze niet de waarheid heeft verteld over deelname aan de Missverkiezing en dat ze daarmee het vertrouwen dat de werkgever haar heeft gegeven, ernstig heeft misbruikt.

Ontslag op staande voet

Bij het niet-nakomen van de re-integratieverplichtingen door de werknemer ligt het voor de hand dat de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt. Dat was ook de bedoeling van de werkgever, zo leidt de kantonrechter af uit een brief van 14 augustus 2023. Toch is de werkgever op 8 september 2023 overgegaan tot het verlenen van een ontslag op staande voet.

Een ontslag op staande voet is een ultimum remedium. Deze maatregel wordt niet lichtvaardig genomen. Een werkgever moet terughoudend omgaan met het opleggen van deze maatregel. De vraag is, wat er tussen 14 augustus en 8 september 2023 is gebeurd, dat voor de werkgever aanleiding is geweest over te gaan tot een ontslag op staande voet.

De druppel: meedoen aan finale Missverkiezing

De werkgever heeft toegelicht dat op 8 september 2023 bij het bedrijf bekend is geworden dat de werknemer op 24 oktober 2023 zal meedoen aan de finale van de Missverkiezing, en dat was voor de werkgever de druppel. De werkgever verwijt de werknemer dat ze niet meewerkt aan haar re-integratie, maar kennelijk wel in staat is om werkzaamheden te verrichten voor de finale van Miss World Nederland.

De werknemer heeft meerdere malen aangegeven dat er in de periode van haar arbeidsongeschiktheid geen activiteiten voor de Missverkiezing hebben plaatsgevonden. Uit de ontslagbrief van 8 september 2023 blijkt dat dit al in het begin van de ziekteperiode ter sprake is gekomen tussen de werknemer en de werkgever. Destijds heeft de werknemer al aangegeven dat het ging om oude foto’s.

Op 8 september 2023 heeft de werkgever vervolgens via verschillende kanalen kennisgenomen van de deelname van de werknemer aan de finale van de Missverkiezing op 24 oktober 2023. De werkgever heeft er toen voor gekozen om, zonder het horen van de werknemer, over te gaan tot een ontslag op staande voet.

‘Tijdens arbeidsongeschiktheid bezig met Missverkiezing’

Volgens de werkgever volgt uit de overgelegde foto’s en filmpjes dat de werknemer tijdens haar arbeidsongeschiktheid zich heeft beziggehouden met de Missverkiezing. De werknemer heeft dat (wederom) betwist; in het verzoekschrift geeft zij aan dat de missverkiezingen van april tot en met 27 september hebben stilgelegen. Op zitting heeft zij nog toegelicht dat zij in februari 2023 wist dat ze door was naar de volgende ronde, die in oktober 2023 zou zijn. In de tussentijd lag het stil, aldus de werknemer.

De werkgever stelt dat Miss World Netherlands gedurende het re-integratietraject van de werknemer onder meer een lunch, een opnamedag, een Moederdag-shoot en een Vaderdag-shoot. Op basis van de social media blijkt dat de werknemer in elk geval aanwezig was bij de lunch, en bij een shoot.

Foto’s volgens werknemer eerder gemaakt

Volgens de werknemer zijn de foto’s en ander beeldmateriaal eerder (in maart 2023) gemaakt, en wordt er van tijd tot tijd wat geplaatst op het internet. Die lezing van de werknemer is niet uit te sluiten. Op het merendeel van de overgelegde screenshots is geen datum van de activiteit te zien. Overigens is de werknemer ook niet op alle foto’s te zien.

Werkgever had navraag moeten doen

De foto van de lunch waar de werkgever naar verwijst, is op 6 mei op social media geplaatst, maar dat wil niet automatisch zeggen dat de foto ook op 6 mei 2023 gemaakt is, omdat mogelijk is dat de geplaatste foto eerder is gemaakt. Dat geldt ook voor de overige foto’s. Gelet op de eerdere verklaring van de werknemer, dat de foto’s eerder zijn gemaakt, had het op de weg gelegen van de werkgever gelegen om hierover navraag te doen bij de werknemer. Dat heeft de werkgever echter nagelaten.

Onvoldoende reden voor ontslag op staande voet

Alleen het (bekend worden van het) deelnemen aan activiteiten voor de Missverkiezing was voor de werkgever de reden was om in plaats van te streven naar een ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan tot een ontslag op staande voet. Dat sprake is geweest van deelnemen aan activiteiten voor de Missverkiezing tijdens het re-integratietraject, is echter niet vast komen staan. Alles afwegende leidt dit tot het oordeel dat er, onder de gegeven omstandigheden, onvoldoende is om het gegeven ontslag op staande voet op dat moment te rechtvaardigen.

Loonstop betekent geen loonbetaling

Het ontslag op staande voet wordt daarom vernietigd. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. De door de werknemer verzochte loonbetaling komt niet voor toewijzing in aanmerking, omdat er een loonstop geldt. Tegen die loonstop heeft de werknemer geen vorderingen gericht. Er zijn ook geen aanwijzingen dat of wanneer deze zou eindigen voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Het verzoek van de werknemer tot loonbetaling wordt daarom afgewezen.

Geen arbeidsovereenkomst meer

De arbeidsovereenkomst was aangegaan voor bepaalde tijd en is inmiddels van rechtswege geëindigd. Er bestaat daarom geen arbeidsovereenkomst meer. De verzochte (voorwaardelijke) ontbinding wordt daarom afgewezen.

Nu is geoordeeld dat het ontslag op staande voet wordt vernietigd, kan de werkgever ook geen aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding. Deze wordt ook afgewezen.

Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2024:341