Alfa opent nieuwe vestiging in Leiden 

Alfa Accountants en Adviseurs opent per 5 februari een nieuwe vestiging in Leiden. Alfa gaat zich huisvesten op de eerste verdieping van het kantoorpand aan de Vondellaan 51 en wordt daarmee buren van advocatenkantoor TeekensKarsten. Met deze uitbreiding wil Alfa mkb-klanten in Leiden en omstreken (o.a. de Bollenstreek) ondersteunen in accountancy en advies. De medewerkers van het kantoor in Leiden werken nauw samen met de kantoren in Aalsmeer en Bleiswijk.

Paul Wijsman, teamleider accountancy bij Alfa, is benoemd tot vestigingsleider. Hij start in februari met een team van 18 medewerkers. “Ik ben ontzettend blij dat ik deze kans krijg om mij verder te ontwikkelen. Naast dat wij klanten in deze regio willen aantrekken, verwelkomen wij ook graag nieuwe collega’s”, aldus een enthousiaste nieuwe teamleider. “: Door de groei van ons huidig personeelsbestand is deze nieuwe werkplek van harte welkom! Daarnaast is het mooi dat wij als duurzaamste accountant van Nederland gekozen hebben voor een kantoorpand vlak bij het centraal station van Leiden.”

Hybride werken

Al is het niet de verwachting dat alle medewerkers ook daadwerkelijk elke dag op kantoor te vinden zijn. Alfa is een werkgever die het hybride werken stimuleert. Daarom wordt de nieuwe vestiging op de toekomst gericht. “We streven naar een mooie balans met een mix van werken op locatie bij de klant, thuis of op de werkvloer”, vertelt Wijsman.