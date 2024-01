‘Lage btw voor cultuur goed voor werkgelegenheid en integratie’

De culturele en creatieve sector maakt zich grote zorgen over het plan van staatssecretaris Van Rij om het verlaagde btw-tarief op cultuur af te schaffen. Dit lage tarief leidt tot meer vraag naar cultuur en meer werkgelegenheid, aldus de sector.

Kunsten’92 schrijft namens de sector: ‘In 2008 constateerde onderzoekers, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nog het volgende: ‘Het verlaagde btw-tarief heeft bijgedragen aan het bevorderen van cultuur en kennisvermeerdering, alsmede aan de ondersteuning van cultuur en media.’

Toegankelijk houden

Uit diverse internationale onderzoeken en praktijkvoorbeelden is gebleken dat een laag btw-tarief de vraag naar culturele goederen en diensten stimuleert én de werkgelegenheid vergroot, aldus de brandbrief. ‘Afschaffen van het lage btw-tarief ondermijnt het streven van het demissionaire Kabinet naar een brede toegankelijkheid en spreiding van cultuur en raakt de bestaanszekerheid van de meer dan 300.000 mensen die in de sector werkzaam zijn.’

Lastenverzwaring

Het CPB heeft berekend dat loslaten van het lage btw-tarief op cultuur een lastenverzwaring van €300 miljoen voor burgers en €100 miljoen voor bedrijven betekent. Bioscoopfilms, boeken, evenementen, theater, festivals en tentoonstellingen worden 12 procent duurder. Daarmee zou verhoging van het btw-tarief ook bredere overheidsdoelstellingen schaden, ‘zoals het bevorderen van de leesvaardigheid in Nederland’, aldus de briefschrijvers, die hiermee aanhaken op het recente PISA-onderzoek waaruit blijkt dat Nederland internationaal slecht scoort op gebied van leesvaardigheid.

Grootste aandeel zzp’ers

De culturele en creatieve sector behoort tot een branche met het hoogste aandeel zzp’ers in Nederland. Een verhoging van het btw-tarief zorgt ervoor dat zij in één klap 12% duurder worden om in te huren door opdrachtgevers, omdat veel opdrachtgevers in de sector geen recht hebben op btw-aftrek. De meerkosten doorberekenen naar de burger raakt de vraag en is onverantwoord gezien de overheidsdoelstellingen om Fair Pay te realiseren, gaat de brandbrief verder.

Integratie

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Berenschot recent een rapport het licht doen. Hierin komt naar voren dat de culturele sector van groot belang is voor het bevorderen van de integratie van nieuwkomers, het verbeteren van de veiligheid in wijken, het verminderen van de zorgkosten, het verbeteren van de mentale gezondheid en het aanjagen van innovatie.

Download hier de brief.