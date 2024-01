Podcast | AV on Air: de accountancyopleiding

Luister nu naar de tweede aflevering van AV on Air, de podcast speciaal voor mkb-accountants die de uitdagingen, kansen en best practices van de accountancybranche willen verkennen.

In de AV on Air-podcast bespreekt hoofdredacteur Anja van Hout samen met Jan Wietsma actuele thema’s en trends die het vakgebied van de mkb-accountant beïnvloeden. Dit doen zij samen met experts in de branche.

Accountancyopleiding

In deze tweede aflevering schuiven Coen Bongers en Jurroen Cluitmans bij Jan en Anja aan tafel. Coen is secretaris bij CEA, de Commissie Eindtermen Accountancyopleiding. En Jurroen is opleidingscoördinator en docent AA-opleiding Accountancy-mkb bij FullFinance Opleidingen.

Er is veel te doen om de opleiding. Er is een tekort aan studenten dat het vak kiest en ook is het lastig om vanuit een ander beroep in de accountancy in te stromen. De kwartiermakers toekomst accountancy hebben in hun slotrapportage “Druk en Tegendruk” gesteld dat een grondige herziening van (het gehele stelsel van) de accountantsopleiding nodig is om op langere termijn de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Een expertgroep heeft ook de nodige adviezen gegeven hoe dit vorm te geven. In deze aflevering praten wij met Coen en Jurroen over het rapport en de adviezen, maar er komt nog veel meer aan bod. Met deze heren aan tafel raak je niet snel uitgepraat.

Maandelijkse podcast voor de mkb-accountant

Vanaf januari komt Accountancy Vanmorgen elke maand met een podcast. Elk kwartaal wordt er in drie afleveringen een thema besproken met experts in de branche. Het eerste kwartaal heeft als thema De toekomstbestendigheid van de accountancy. In de volgende aflevering gaan Jan en Anja in gesprek met Chantal Wegdam, HR-professional bij Eshuis Accountants en Adviseurs en Piet-Jan Boringa, RA en partner bij Alterim, n werving- en selectiebureau voor financials.

AV on Air is te beluisteren via Spotify.