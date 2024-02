Innovencio en Alfa gaan strategische samenwerking aan 

Alfa Accountants en Adviseurs en subsidieadviseur Innovencio werken per 1 februari 2024 strategisch samen via een gezamenlijk aandeelhouderschap. Innovencio blijft als zelfstandige onderneming bestaan en wordt niet geïntegreerd.

De adviseurs van Innovencio kunnen klanten van Alfa daardoor nog beter helpen met advies op het gebied van duurzame subsidies, projectmanagement en innovaties. Door de samenwerking met Alfa zet Innovencio de volgende stap om innovatieve en duurzame bedrijven financieel te begeleiden in hun groei. Alfa is een B Corp organisatie en daarmee bewust impactgedreven en niet primair winstgedreven. Innovencio en Alfa herkennen elkaar in de wil om bij te dragen aan een betere wereld.

Door de samenwerking met Innovencio is Alfa beter in staat haar klanten van duurzaam subsidieadvies te voorzien. Omgekeerd kunnen de adviseurs van Alfa bijvoorbeeld klanten van Innovencio van dienst zijn op het gebied van financieel en fiscaal advies met betrekking tot de innovatiebox. Frank van Ee, directeur van Alfa Consultants: “Alfa is een netwerk van lokale betrokken kantoren met actief meedenkende specialisten met een duurzame visie. Je herkent ze aan hun ondernemende instelling. Als B Corp gecertificeerde onderneming zijn wij het meest duurzame accountantskantoor van Nederland. Wij zijn trots op deze samenwerking met Innovencio. Een stap voorwaarts in toekomstgericht ondernemen.”

Duurzame impact Alfa sluit aan bij Innovencio

Oprichter en directeur van Innovencio Liesbeth Kraaijveld: “Voor het versnellen van de beoogde groei in de komende jaren zijn wij als Innovencio op zoek gegaan naar een sterke, gelijkgestemde partner. Na een zorgvuldig selectieproces hebben wij uiteindelijk gekozen voor Alfa. Met 35 kantoren en 1.200 medewerkers beschikken zij over een uitgebreid netwerk in Nederland. De cultuur van Alfa, waarbij de lokale klant centraal staat, de mensgerichte benadering en de duurzame impact die de organisatie wil maken, sluit aan bij onze werkwijze. Onze adviseurs kunnen klanten van Alfa onder andere begeleiden bij de aanvraag van duurzame subsidies. Uiteraard blijft Innovencio zich onverminderd inzetten voor haar bestaande klanten en voor klanten die geen klant zijn bij Alfa.”

Zelfstandige onderneming

De samenwerking tussen Innovencio en Alfa krijgt vorm via gezamenlijk aandeelhouderschap waarbij het bestuur van Innovencio bestaat uit Liesbeth Kraaijveld (directeur Innovencio) en Frank van Ee (directeur Alfa Consultants). Innovencio blijft als zelfstandige onderneming bestaan en wordt niet geïntegreerd. De dagelijkse leiding van het kantoor blijft in handen van de managing directors en vertrouwde gezichten Kees Vernooij en Lisa van Dongen.