Verstegen speelt in op wetgeving duurzaamheid met investering in Dutch Carbon Consultants

Verstegen accountants en adviseurs investeert in duurzaamheidsadviesbureau Dutch Carbon Consultants (DCC). Hiermee speelt het accountantskantoor in op de groeiende adviesvraag van bedrijven die moeten voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving op dit gebied, zoals CSRD.

Met de investering laat Verstegen zien dat zakelijke én duurzame groei hand in hand gaan. Vanaf dit jaar zal een groot deel van de MKB-bedrijven informatie moeten aanleveren over niet-financiële zaken, zoals hun duurzaamheidsdoelstellingen. Veel ondernemers weten dit niet. Het Financieel Dagblad stelde deze week in een artikel dat twee derde van de MKB-bedrijven nog niet op de hoogte is van de nieuwe Europese eisen voor duurzaamheidsrapportages (bijv. CSRD). Opvallend, want zelfs als een onderneming op korte termijn niet zelf aan de eisen hoeft te voldoen is de kans groot dat er dit jaar alsnog informatie aangeleverd moet worden. Denk aan een onderneming die voorkomt in de keten van een rapporterend bedrijf (ook wel ketendruk genoemd). De tijd dringt dus.

Urgentie

Verstegen-partners Frans van der Plaat en Koen Hoogendoorn benadrukken de urgentie van duurzaamheidsadvies: “Zelfs als je bedrijf of organisatie pas over een paar jaar hoeft te rapporteren, moet je nu al vooruitkijken en de juiste data verzamelen. Op tijd beginnen betekent dat je de regie behoudt en nog kunt reageren op verrassingen. Als ketenverantwoordelijke zal een rapporterende onderneming je nu al kunnen vragen om je duurzaamheidsinspanningen aan te tonen ondanks dat jijzelf daartoe niet verplicht bent.”

Volgens Derek Groot, oprichter van Dutch Carbon Consultants, bewijst de investering dat zakelijke groei, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid samen kunnen gaan. “Door te investeren in Dutch Carbon Consultants erkent Verstegen het belang van de duurzaamheidsrapportage. Ze hebben het lef om een dergelijke stap te maken.”

Over Dutch Carbon Consultants

Duurzaamheidsadviesbureau Dutch Carbon Consultants (DCC) helpt ondernemingen om hun CO2-uitstoot te reduceren en te rapporteren over hun duurzaamheidsdoelstellingen. De vraag naar deze dienstverlening groeit hard, zeker naar aanleiding van de aankomende CSRD-wetgeving. Door hun ervaring in de financiële sector kan het team van Dutch Carbon Consultants goed inschatten wat nodig en haalbaar is voor de klant.

Verstegen en DCC konden elkaar snel vinden op inhoud, oplossingsgerichtheid en ondernemerschap, waardoor er binnen een maand een akkoord was. Door de samenwerking hoeft Verstegen geen nieuwe duurzaamheidsafdeling op te zetten, maar kan er gelijk hoogstaande dienstverlening worden aangeboden vanuit een ervaren bureau.