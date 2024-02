Alfa en ABAB zetten volgende stap in fusie

Alfa Top-Holding en ABAB Groep hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd om te fuseren. Bezwaren hiertegen kunnen tot 21 februari worden ingediend.

In december maakten Alfa en ABAB bekend dat zij de mogelijkheden van een fusie onderzochten. Met het samengaan zou een organisatie ontstaan met een omzet van ruim 169 miljoen euro (cijfers 2022 AV Top 50) en zo’n 2000 medewerkers. De fusie zou medio 2024 zijn beslag moeten krijgen, lieten de kantoren weten.

Fusie aangemeld

Alfa en ABAB hebben vorige week de volgende stap gezet in hun voorgenomen samengaan. Ze hebben de fusie aangemeld bij de Autoriteit Consument en Markt en om toestemming gevraagd. Dit is op 14 februari in de Staatscourant gepubliceerd, wat betekent dat bezwaarmakers tot 21 februari gelegenheid hebben tegen de voorgenomen fusie protest aan te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld als concurrenten van mening zijn dat met de fusie een te grote marktconcentratie ontstaan in een bepaalde sector. Zowel ABAB als Alfa zijn groot in de landbouw en veeteelt.

Alfa Top-Holding heeft circa 1000 medewerkers en ruim 30 vestigingen in Nederland. ABAB Groep heeft ongeveer 700 medewerkers en 14 vestigingen. Beide bedrijven leveren een combinatie van verschillende diensten, zoals accountancy en fiscaal-, bedrijfs- en juridisch advies.

Bezwaar soms succesvol

Het gebeurt geregeld dat er bij de ACM bezwaar wordt gemaakt tegen voorgenomen fusies of overnames. Zo kwamen de Bond van Adverteerders en mediabedrijf DPG met succes in het geweer tegen het samengaan van RTL en Talpa in 2022.