‘Extra loonkostensubsidie verdient zichzelf terug’

Het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking, zo blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse die Cedris en Divosa hebben laten uitvoeren. 250 miljoen euro extra investeren in loonkostensubsidie levert de samenleving 400 miljoen euro op.

Het kwart miljard maakt mogelijk dat 40.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan de slag kunnen. ‘Dat levert positieve resultaten op voor de maatschappij, de economie en de mensen zelf.’ Omdat de samenleving er per saldo 150 miljoen euro mee verdient, vinden Cedris en Divosa dat het Rijk deze investering in loonkostensubsidie moet doen. Cedris is een vereniging die zich inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt; Divosa is een vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

Rekentool

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot en omvat ook een rekentool om zelf aan de slag te gaan op rijksniveau en per gemeente. Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, vindt de resultaten nog positiever dan gedacht. ‘Het is dus echt de investering waard.’ Mohamed El Mokaddem, voorzitter van Cedris vindt dat de overheid een dief van zijn eigen portemonnee is als er niet meer in wordt geïnvesteerd.