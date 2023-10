Benchmark: tarieven en productiviteit accountancy- en administratiekantoren op een rij

De gemiddelde productiviteit bij accountancy- en administratiekantoren is op dit moment 70%, terwijl de top van de markt gemiddeld 80% bereikt. Dat is één van de bevindingen van softwarebedrijf Simplicate op basis van eigen onderzoek onder ruim 400 kantoren in Nederland.

Cijfers

De cijfers zijn verwerkt in het Accountancy Benchmark Report. Dit zijn de gemiddelde cijfers uit de onderzoeksperiode augustus 2022 tot en met juli 2023:

Gemiddelde omzet per fte: € 119.000

De omzet per fte laat de rentabiliteit en concurrentiepositie van kantoren zien. Accountancykantoren hebben gemiddeld een hogere omzet dan administratiekantoren. Ook zijn grotere kantoren beter in staat om een hogere omzet per fte te behalen dan kleinere kantoren. Gemiddelde productiviteit: 70%

De productiviteit toont in hoeverre organisaties in staat zijn om tijd te besteden aan klanten. Accountants- en administratiekantoren behalen beide een gemiddelde productiviteit van 70%. In de berekening is uitgegaan van het aantal klanturen, afgezet tegen het totaal fte. Gemiddeld uurtarief in 2023: € 95,39

Het uurtarief heeft een directe impact op de totaal te factureren omzet. In 2022 vroegen kantoren gemiddeld nog € 90,00 per uur. Na indexatie is het gemiddelde tarief van 2023 verhoogd naar € 95,39.

Accountancy Benchmark Report