Benchmark Full Finance: matige groei resultaat accountantskantoren

Accountantskantoren verwachten over 2023 een beter brutoresultaat dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie pakt de verbetering echter bescheiden uit, concludeert Full Finance uit de jaarlijkse benchmark in samenwerking met Novak en Auxilium Adviesgroep. Kantoren met minder dan 20 fte presteren naar verhouding het best.

De resultaten zijn gebaseerd op een enquête onder 136 accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren met maximaal 225 fte. Die groep bestaat voor 84 procent uit accountantskantoren; 22 procent heeft meer dan 20 medewerkers.

De verwachte brutowinst (netto-omzet na mutatie onderhanden werk en aftrek van inkoopwaarde) over 2023 gaat over de hele linie omhoog. Die is bij administratie- en belastingkantoren 16 procent hoger dan in 2021; grote accountantskantoren komen uit op 114 procent ten opzichte van twee jaar terug en de kleinere kantoren op 112 procent. Vorig jaar zaten de drie groepen rond de 107 procent. ‘Vooral voor de accountantskantoren blijkt er gecorrigeerd voor inflatie (4 procent) slechts sprake van een matige groei te zijn. Het komt erop neer dat er net zoveel gewerkt is als vorig jaar en dat er alleen sprake is geweest van tariefs-/budgetverhogingen (6 procent).’

Resultaat kleinere kantoren sterker omhoog

Het resultaat voor belasting is bij de kleinere accountants het hoogst: 19,5 procent. Grotere kantoren en administratie-/belastingkantoren zitten op of iets boven de 18 procent. Grotere accountantskantoren komen dit jaar wel beter aan personeel, aldus Full Finance. De brutowinst per fte bedroeg vorig jaar 125.000 voor de kantoren met minder dan 20 fte en 128.000 euro voor de grotere kantoren. Dat kleine verschil komt door een hoger percentage indirecte uren, een lagere uurproductie en een hogere afboeking. Voor dit jaar verwachten vooral de kleinere kantoren een toename in resultaat: van 123 procent naar 141 procent ten opzichte van het 2021-resultaat. Grotere kantoren groeien naar 114 (111) procent; administratiekantoren naar 115 (111) procent.

Sentiment

De respondenten zijn nog altijd positief gestemd, maar het optimisme is wel wat minder dan vorig jaar. Vooral het vertrouwen in de economie heeft en knauw gekregen. Als belangrijkste ontwikkeling wordt (opnieuw) de krappe arbeidsmarkt aangewezen: 87 procent noemt dat enigszins tot zeer belangrijk. Daarnaast vindt 76 procent online samenwerken (heel) belangrijk en 77 procent noemt cybersecurity als belangrijk thema.

Partnerbeloning en loonkosten

Partners toucheren bij de grotere kantoren een (genormaliseerde) managementvergoeding van 169.000 euro, aldus het rapport, meer dan bij de kleinere kantoren: 123.000. De winst per partner is door de grotere span of control een stuk hoger bij de grotere kantoren: 241.000 om 104.000.

De loonkosten liggen bij grotere kantoren 17 procent hoger dan bij de kleinere accountants. Per fte verdient de gemiddelde medewerker bij een administratie- en belastingadvieskantoor 3.700 euro per maand, net als bij de kleinere accountantskantoren en bij de grotere accountantskantoren gaat het gemiddeld om ruim 4.200 euro aan brutoloon. Qua productiviteit komen de top 20 kantoren tot 80 procent klanturen (afgezet tegen het totaal aantal werkuren), tegen 70 procent voor het gemiddelde kantoor.

Tot 5 procent salarisverhoging

Novak en Full Finance adviseren een salarisverhoging van 4 tot 5 procent in 2024. ‘De implicatie is dat de tarieven en budgetten met hetzelfde percentage kunnen stijgen. Bij kantoren waar echter sprake is van een matig rendement, adviseren we enigszins voorzichtig te zijn en een salarisstijging van ca. 3 procent door te voeren. Onder een matig rendement verstaan we: maximaal 10 procent ten opzichte van de brutowinst. Bij dergelijke kantoren is de implicatie om de tarieven en klantbudgetten met 4 tot 5 procent te laten stijgen.’ Het advies is gebaseerd op een verwachte inflatie van 4 procent en het achterblijven van salarissen in de accountancy ten opzichte van concurrerende markten.