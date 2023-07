‘Maatschappelijk prijskaartje intensieve veeteelt zeker 9 miljard per jaar’

De intensieve veehouderij in Nederland heeft een economische toegevoegde waarde van 3 miljard euro, maar kost de samenleving jaarlijks minimaal 9 miljard aan schade aan gezondheid en het milieu. Dat schrijft het FD.

De krant baseert zich op een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB), uitgevoerd door Max van der Sleen, oud-directeur van het Nederlands Economisch Instituut en adviesbureau Ecorys. De toegevoegde waarde heeft hij berekend aan de hand van cijfers van Wageningen Economic Research.

Schade in werkelijkheid groter

Met Johan Vollenbroek van MOB concludeert Van der Sleen dat ‘de welvaart van Nederland beter af is zonder intensieve veehouderij’. Eerdere schaderamingen kwamen uit op een maatschappelijke kostenpost van de veehouderij van hooguit 6 miljard euro. Maar volgens Van der Sleen blijkt de werkelijke schade door de intensieve veeteelt de helft hoger dan werd aangenomen doordat recent onderzoek meer duidelijkheid heeft gebracht. Ziekmakend fijnstof, verzurende ammoniak uit mest en de klimaateffecten van broeikasgassen uit de agrarische sector hebben nu een hoger prijskaartje gekregen. Andere kostenposten als schade door agrarische emissies en schade door toeleveranciers en verwerkende industrie in de keten zijn niet meegerekend omdat daar geen goede gegevens over beschikbaar zijn.

Schadebedrag verandert boodschap niet

Theun Vellinga, onderzoeker van veehouderij en milieu aan de Wageningen Universiteit, zegt de nieuwe berekeningen goed te kunnen volgen, maar vindt dat het probleem daarmee niet verandert. ‘Er is de afgelopen jaren niet of nauwelijks een dalende trend in de emissies te zien. Het probleem is onverminderd groot. Ik denk niet dat we een hoger schadebedrag nodig hebben om die boodschap over te brengen.’

Bron: FD