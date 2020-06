Deloitte aangeklaagd in Nyrstar-zaak

In 2019 werd zinkfabriek Nyrstar in Budel van de ondergang gered door een financiële injectie van de grootste afnemer. Een groep minderheidsaandeelhouders voelt zich gedupeerd en klaagt ook huisaccountant Deloitte aan.

Nyrstar bijna failliet

Begin vorig jaar dreigde Nystar te bezwijken onder een schuldenlast van bijna €1 mrd. Het bedrijf had flink geïnvesteerd in mijnbouwprojecten in Canada en Australië. Maar die bleken nauwelijks zink op te leveren. Een wereldwijde dip in de verwerkingskosten van zink zette vervolgens de winstmarges zwaar onder druk. Belangrijkste klant én grootaandeelhouder Trafigura wendde een dreigend faillissement af met een geldinjectie. In ruil Nyrstar kreeg Trafigura 98 procent van de aandelen. De andere aandeelhouders mochten het restaandeel van 2% onderling verdelen. Door de reddingsoperatie zagen zij de waarde van hun belang in Nyrstar bijna geheel in rook opgaan.

Naar Budel

Nystar verhuisde zijn hoofdkantoor van Zürich naar Budel, wat dertig extra banen opleverde. Met 450 werknemers is de zinkfabriek in Budel een van de grootste werkgevers in de regio. Ook wordt er weer geld verdiend. Het laatste halfjaarverslag van Trafigura meldde vorige week dat $72 mln van de nettowinst van het bedrijf voor rekening komt van het zinkconcern.

Gedupeerde aandeelhouders

Eén groep minderheidsaandeelhouders van het in Brussel beursgenoteerde Nyrstar is minder content met Trafigura. Nadat een eerdere vordering van bijna €1,5 mrd door de Antwerpse ondernemingskamer werd afgewezen, probeert de groep het via de rechtbank in Antwerpen opnieuw, met een claim van $982 mln. Ditmaal richten ze hun pijlen niet direct op Trafigura, maar op de oud-bestuurders van Nyrstar, onder wie Anne Fahy en Martyn König. Zij zouden Nyrstar te gronde hebben gericht, onder meer door Trafigura afgewerkt zink onder de marktprijs te gunnen. Het geclaimde bedrag komt volgens de klagers overeen met de waarde van de aandelen die verdampt is als gevolg van de overname.

Deloitte moet zich verantwoorden

Ook bij Nyrstars huisaccountant Deloitte ligt een dagvaarding op de deurmat. De accountant sloeg ten onrechte geen alarm over de gang van zaken, stellen de klagers. Deloitte wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie. Trafigura verwerpt alle beschuldigingen. Een woordvoerder laat weten dat het tegen marktconforme voorwaarden handelde met Nyrstar. Toch voert de Belgische beurswaakhond FSMA op dit moment een onderzoek uit naar het liquiditeitsprobleem van Nyrstar, zo maakte het onlangs bekend. Voor Trafigura was dat probleem het startschot om Nyrstar het reddende noodkrediet te verstrekken, maar volgens de klagers was dit nergens voor nodig. Nyrstar zou prima zonder Trafigura kunnen zijn gered, stellen zij.

Bron: FD