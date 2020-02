Huawei gaf bonus aan ‘best spionerende’ medewerkers

Er zijn nieuwe details bekend over de manier waarop het Chinese Huawei bedrijfsgeheimen zou hebben gestolen van Amerikaanse bedrijven.

Veel voorbeelden

Al lang wordt Huawei van allerlei vormen van spionage beschuldigd door de Amerikanen, maar in de aanklacht die donderdag 13 februari werd ingediend staat gedetailleerd hoe Huawei gevoelige bedrijfsgeheimen van minstens zes Amerikaanse technologiebedrijven zou hebben gestolen.

Bonusprogramma

In juli 2004 verschafte een Huawei-medewerker zich ’s nachts toegang tot een beursgebouw in Chicago. Hij had een netwerkapparaat ontmanteld en nam foto’s van de binnenkant. Daarbij werd hij op heterdaad betrapt. In 2013 zou Huawei, aldus de aanklacht, een bonusprogramma hebben opgezet waarbij medewerkers werden aangemoedigd om vertrouwelijke informatie van concurrenten te stelen. Hoe waardevoller de informatie, hoe groter de beloning. Twee keer per jaar werd er een prijs uitgekeerd aan de lokale afdelingen van Huawei die de meest waardevolle informatie wisten te bemachtigen.

Chaos veroorzaken

Een van de doelwitten van Huawei was een directe concurrent op het gebied van computergeheugen in Noord-Californië. De strategie was continu medewerkers van dit bedrijf weg te kopen en over te laten lopen naar Huawei. Doel was interne chaos te veroorzaken. Huawei hield daarvoor een schema bij van alle medewerkers van het bedrijf en hun salarissen. Vervolgens deed Huawei alsof ze zaken wilden doen en werden kopstukken van het bedrijf uitgenodigd op het hoofdkwartier in Shenzen, China. De presentatie van de Amerikanen werd, tegen de afspraak in, doorgestuurd naar de afdeling die concurreerde met het Californische bedrijf.

Valse beloftes

Diefstal van informatie van een ander Amerikaans technologiebedrijf zou Huawei 22 miljoen euro winst hebben opgeleverd tussen 2009 en 2016. Geheimhoudingsverklaringen werden daarbij op grote schaal geschonden. Ook bij andere Amerikaanse bedrijven wisten Huawei-medewerkers met valse beloftes binnen te komen. Daarbij werden onder meer foto’s gemaakt in een robotlab. Soms werden er daadwerkelijk onderdelen gestolen, met als doel ze naar China te smokkelen.

Professor

Er werden ook mensen van buiten het bedrijf ingezet om informatie te vergaren. Zo zette Huawei een professor van een Chinese universiteit in om geheime technologie te onderzoeken met als doel ze zelf na te maken. Hierbij ging het om een ‘controller chip’ waarover weinig informatie bekend was. De professor tekende een geheimhoudingsverklaring om onderzoek te doen naar de chips, maar verzweeg dat hij een band had met Huawei.

‘Niets waar van aanklachten’

Huawei ontkent de aantijgingen in alle toonaarden. Volgens het Chinese bedrijf is Amerika uit op het beschadigen van zijn reputatie. Volgens een woordvoerder van Huawei zijn de nieuwe aanklachten ongegrond en voornamelijk gebaseerd op oude, civiele zaken die in de afgelopen twintig jaar hebben gespeeld. Herr stelt dat zal blijken dat de claims ongefundeerd en oneerlijk zijn. De Chinese overheid vindt dat de Amerikaanse regering moet stoppen met ‘het onderdrukken van Chinese bedrijven’.

Bron: RTLZ.