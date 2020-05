Mogelijk rechtszaak tegen EY in Duitsland

EY ligt onder vuur als accountant van het geplaagde Duitse Wirecard. Advocaten bereiden een rechtszaak voor. Beleggers zouden op het verkeerde been zijn gezet. Ook de Nederlandse VEB vindt de positie van EY onhoudbaar.

Ruis rondom de boekhouding

Hoewel het financieel goed lijkt te gaan met het Duitse betaalbedrijf Wirecard, zo bleek vandaag uit de resultaten over het eerste kwartaal, rommelt het al geruime tijd rondom de concurrent van het Nederlandse Ayden. Zo plaatste de Financial Times in een reeks van publicaties ernstige vraagtekens bij de boekhouding van Wirecard. Er zou gesjoemeld zijn met de cijfers in Azië. Wirecard zelf meent het slachtoffer te zijn van een samenzwering van speculanten en de FT. Het bedrijf heeft aangifte gedaan wegens koersmanipulatie.

Onderzoek KPMG

Accountant KPMG deed onderzoek naar de boekhouding van Wirecard en vond vooralsnog geen belastend bewijs voor malversaties. Wel liet het onderzoeksrapport van eind april vragen open. De juistheid van omzetten met derde partijen in Azië kon niet worden vastgesteld. KPMG verwijt Wirecard soms onvoldoende meegewerkt te hebben. Woensdag werd bekend dat aandeelhouders een zaak tegen Wirecard hebben aangespannen. De Duitse beurstoezichthouder Bafin is ook een onderzoek gestart.

EY niet meer geloofwaardig

Wirecard zegt dat geen correcties van de jaarrekening in de onderzoeksperiode 2016, 2017 en 2018 nodig zijn. De publicatie van het jaarverslag is wel uitgesteld. Huisaccountant EY heeft het controlewerk nog niet kunnen voltooien. VEB-directeur Paul Koster heeft namens de Europese tak European Investors vorige week in een brief geëist dat huisaccountant E&Y zijn werk voor Wirecard neerlegt. Hij noemt het in het Financieele Dagblad ‘onmogelijk’ dat de accountant probleemloos zijn goedkeuring zal verlenen. Een nieuwe accountant is nodig ‘omdat het vertrouwen in de huidige accountant tot een dieptepunt is gezakt’.

Mogelijk rechtszaak

Het KPMG-rapport beschuldigt EY niet direct slecht werk, maar pakt toch niet gunstig uit voor de huisaccountant. Een advocaat van Schirp & Partner spreekt in een interview met het Duitse blad Finance over ‘een klap in het gezicht’ van EY. Twee advocaten zijn erop gedoken. Ze verwijten EY dat ze geen goed onderzoek naar de jaarrekeningen van Wirecard hebben gedaan. Ook de manier waarop zogenaamde ‘escrow’-rekeningen in de jaarrekening zijn opgenomen, zou beleggers op het verkeerde been hebben gezet. ‘Wirecard kon zijn cashratio ongehinderd verhogen’, zegt een van de advocaten tegen Finance. Dat is harde kritiek op EY. De advocaten onderzoeken de haalbaarheid van een rechtszaak tegen het accountantskantoor in Duitsland.

Volgens het artikel in Finance is Wirecard inmiddels op zoek naar een andere accountant.