Afzwaaiende Vergoossen: ‘Dreigend tekort RA’s groot maatschappelijk probleem’

In zijn afscheidsrede stelt hoogleraar Ruud Vergoossen dat de accountancyopleiding op de schop moet. Dat is nodig omdat een tekort aan tekenende accountants dreigt, zo waarschuwt hij.

De 62-jarige hoogleraar externe verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit gaat met emeritaat. De afgelopen jaren heeft hij gezien dat de instroom van nieuwe studenten voor de accountancyopleidingen terugloopt. Veel studenten stoppen daarbij nog eens vroegtijdig. ‘Direct na de masteropleiding haken studenten af om niet in de accountancy, maar in het bedrijfsleven aan de slag te gaan,’ zegt Vergoossen in een afscheidsinterview met het Financieele Dagblad.

Vergoossen constateert dat de problemen het grootst zijn rond controlerend accountants. Niet alleen neemt het aantal tekenbevoegde accountants af, er komt ook steeds meer op hun bord te liggen, meest recent nog de duurzaamheidsrapportages. Vergoossen noemt het ‘maatschappelijk zeer ongewenst’ als er een chronisch tekort aan controlerend accountants ontstaat.

Een oplossing is volgens hem als de zeven Nederlandse universiteiten die opleiden tot registeraccountant hun opleidingen meer op elkaar afstemmen en beter samenwerken. Op dit moment bestaat de opleiding tot registeraccountant uit een bachelor-, master- en postmasterfase. Die laatste fase is in deeltijd en valt grotendeels samen met het praktijkgedeelte van de opleiding. Dat zou moeten maken dat ‘hetgeen op de universiteit wordt geleerd’ direct in de praktijk is toe te passen. ‘Maar dat gebeurt niet of slechts in beperkte mate’, zegt Vergoossen in het FD. In een postmaster zijn ze vaak nog jaren bezig om tot de titel registeraccountant te komen, al dan niet naast hun te drukke werk bij een accountantskantoor. ‘Die werkdruk is gewoon te hoog, en het is sowieso een generatie die een andere balans tussen werk en privé nastreeft.’

Naar één RA-opleiding

Vergoossen vindt dat alle universiteiten één postacademische beroepsopleiding moeten aanbieden. Accountantskantoren zouden daarin actief mee moeten doen om het voor hun medewerkers makkelijker te maken werken en leren te combineren. Ook zouden er volgens Vergoossens specialisaties in de opleiding moeten komen.

Een ander idee waarmee Vergoossen de branche achterlaat is een scheiding aan te brengen in de NBA. Die bestaat uit 1.800 controlerende accountants en 20.000 niet-controlerende accountants. Vergoossen stelt voor de groep van controlerend accountants een eigen publiekrechtelijke organisatie te geven. ‘De NBA worstelt al veel langer met haar dubbele rol, van beroepsorganisatie die veel zelf mag reguleren in het beroep én belangenbehartiger van het hele beroep.’

Carrière

Vergoossen was van 1996 tot en met 2002 directielid van het toenmalige Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Van 2002 tot 2007 was hij voorzitter van het Directoraat Vaktechniek bij Ernst & Young Accountants Nederland. Van 2007 tot eind 2016 was Vergoossen partner bij BDO. In 1999 werd hij hoogleraar International Financial Accounting aan de universiteit van Maastricht. Hij hield deze post tot najaar 2022. Vanaf 2007 was Vergoossen ook werkzaam als hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Bron: FD