Rademaker Advies & Accountancy bij ETL

ETL Nederland blijft uitbreiden. Drie dagen nadat bekend werd dat Best Practice zich bij de groep aansluit, blijkt dat ook Rademaker Advies & Accountancy uit ‘s-Hertogenbosch per 1 januari 2024 onderdeel is van de groep.

Daarmee verdwijnt ook de naam Rademaker. Het kantoor gaat binnen de groep verder als onderdeel van BGH Accountants & Adviseurs. Deze organisatie met vestigingen in Nijmegen, Schijndel, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Uden maakt sinds 2020 deel uit van de ETL Groep.

BGH en Rademaker werken al enkele jaren intensief samen op het gebied van wettelijke controles. Door de aansluiting van Rademaker bij ETL wordt gehoopt dat de meerwaarde van samenwerken ook op de andere afdelingen tot zijn recht komt. Rademaker krijgt ook toegang tot ETL GLOBAL, het internationale netwerk van ETL dat de 7e plaats inneemt in de IAB ranking 2022 van internationale netwerken in Europa.

ETL Nederland Accountants en Adviseurs gaat de komende jaren verder met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren, zo laat de groep weten. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg naar de toekomst.