Samenwerking vhm | accountants & belastingadviseurs en Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs

vhm | accountants & belastingadviseurs en Schoonebeek en Kieskamp accountants & adviseurs gaan een strategische samenwerking met elkaar aan. Doel is een verdere professionalisering waardoor de organisaties kunnen groeien met behoud van identiteit.

vhm | accountants & belastingadviseurs heeft vestigingen in Epe, Veenendaal en Genemuiden en telt ruim 40 medewerkers. Schoonebeek en Kieskamp accountants & adviseurs heeft vestigingen in Epe en Almelo en ruim 30 medewerkers. Door de samenwerking wordt het werkgebied van de totale organisatie uitgebreid naar de regio’s rond de steden Utrecht, Arnhem, Almelo en Zwolle.

Professionalisering

Voorlopig houden beide organisaties het bij een samenwerking, geen fusie. Maar de reden is, zoals bij de consolidatieslag die momenteel gaande is in de Nederlandse accountancy, dezelfde. Met de samenwerking hopen de twee accountantskantoren de kwaliteit en continuïteit te borgen en het hoofd te bieden aan een toenemende wet- en regelgeving, digitalisering en veranderende arbeidsmarkt. Ook hebben beide organisaties de ambitie in de toekomst door te groeien. Belangrijk doel van de samenwerking is dat medewerkers extra mogelijkheden ontstaan hun talenten verder te ontwikkelen.