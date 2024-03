Wie controleert of ik mijn bedrijf verplicht moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds?

Hoe weten wij of wij verplicht moeten worden aangesloten bij een pensioenfonds? Wie moet checken of wij onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF) vallen? En waar moet je dan op letten? En hoe vaak moet je dit controleren? Pensioenspecialist Jan van Harten geeft antwoorden.

Antwoord

In Nederland heb je verplichtgestelde pensioenfondsen. Wanneer je in een bepaalde sector of branche werkzaam bent, kan het zijn dat je verplicht bent om je bij het pensioenfonds van die sector aan te sluiten. Een aantal voorbeelden zijn het pensioenfonds voor de landbouw, voor de bouw, voor de schoonmaak en voor de schilders. Dit zijn enkele voorbeelden van de ruim 50 verschillende bedrijfstakpensioenfondsen die er zijn.

Werkzaamheden zijn bepalend

Bepalend is welke werkzaamheden jullie als onderneming in hoofdzaak uitvoeren. Stel je voor, je bent een bedrijf dat boomverzorging doet, dan val je onder het pensioenfonds van de landbouw (BPL). Je komt veel bij particulieren en die vragen jou om ook de schutting en het tuinhuis te schilderen. Jullie besluiten dat toe te voegen aan de dienstverlening. Dat loopt erg goed en uiteindelijk bestaat 70% van jullie werk uit schilderen. Dan verander je van pensioenfonds voor de landbouw naar pensioenfonds voor de schilders. Hoe je heet, of welke inschrijving je in het register van de Kamer van Koophandel hebt, is niet bepalend. De feitelijke werkzaamheden zijn bepalend.

Wie controleert dit?

Uiteindelijk ben jij als ondernemer zelf verantwoordelijk. Heb je (nog) geen pensioenregeling of zit je bij een pensioenfonds, dan is, wanneer je dit extern wilt laten toetsen, je accountant misschien wel de eerstaangewezen partij. Maar misschien is het beter om een specialist zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur of pensioenadvocaat in te schakelen. Heb je een pensioenregeling bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI) en is dit afgesloten via een pensioenadviseur, dan heeft die pensioenadviseur moeten checken of jij bij een BPF hoort.

Wanneer checken?

Wanneer er veranderingen optreden binnen jullie bedrijf, kan het dus zomaar tot gevolg hebben dat je daardoor juist wel, of misschien niet langer verplicht bent om je aan te sluiten bij een pensioenfonds. Er zijn op dit moment ongeveer 50 verplichtstellingen. Elk pensioenfonds heeft gedetailleerde omschrijvingen wanneer je onder die betreffende verplichtstelling valt. Dat is vastgelegd in een verplichtstellingsbesluit. Deze kun je vaak vinden op de website van het pensioenfonds. Ze worden ook gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waar moet je op letten?

De activiteiten van jullie onderneming zijn dus bepalend. Wanneer deze wijzigen, dan is het zaak om goed op te letten. Bij wijzigingen gaat het om een nieuwe activiteit, of juist het stoppen met een activiteit, harde groei of krimp van een afdeling of onderdeel, of aan- of verkoop van een bedrijf (of bedrijfsonderdeel).

Wat als je ten onrechte niet of verkeerd bent aangesloten?

Wanneer je ten onrechte niet bent aangesloten bij een pensioenfonds, dan kunnen zij jouw bedrijf alsnog met terugwerkende kracht aansluiten, inclusief de bijbehorende premies. Daarbij gaat het pensioenfonds terug tot de datum waarop je onder de verplichtstelling bent komen te vallen. Dat kan dus een lange periode zijn.

Hoe vaak checken?

Controleer dit dus als er iets wijzigt in de bedrijfssituatie. En laat daarnaast sowieso eens per 2 a 3 jaar een quickscan uitvoeren.

Jan van Harten MPLA CCFP is pensioenspecialist bij &Gommer Pensions Group.