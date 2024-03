Overnamenieuws: flinke uitbreiding voor Vallei Accountants

Flantúa Accountants en Adviseurs sluit zich aan bij Vallei Accountants. Op die manier versterkt Vallei haar marktpositie met een drietal nieuwe vestigingen. Op termijn vindt er een verdere integratie plaats en zal Flantúa verder gaan onder de naam Vallei Accountants.

Beide kantoren sluiten qua kernwaarden en cultuur goed op elkaar aan, lichten de fusiepartners toe. “Ze kenmerken zich door een no-nonsense mentaliteit, een mensgerichte aanpak, aandacht voor de klant, passie, korte lijnen en het leveren van kwaliteit. Deze overname stelt beide organisaties in staat om talent aan te blijven trekken en kansen te bieden. Hierbij staat kwaliteit hoog in het vaandel, evenals de persoonlijke betrokkenheid bij de klanten.”

Wilmer Bor, partner van Flantúa: “Vallei Accountants is een gedreven en ambitieus accountants- en advieskantoor. Wij delen deze aanpak richting collega’s en klanten en zien in Vallei Accountants een goede partner om samen verder te ondernemen. Met deze overname ontstaat er een omgeving die het klantbelang optimaal kan bedienen”. Na de overname zal Wilmer Bor als mede-eigenaar verbonden blijven aan Vallei Accountants.

Ook Marfred de Leeuw, directeur en oprichter van Vallei Accountants, is blij met deze uitbreiding. “Door deze overname realiseren wij een verdubbeling van het aantal vestigingen en breiden we onze MKB-praktijk verder uit. Hierdoor kunnen we onze collega’s uitdaging en doorgroeimogelijkheden blijven bieden en aan ons blijven binden. Bovendien zijn we in staat om als organisatie verder te groeien in onze dienstverlening, waarbij service en kwaliteit onze drijfveren zijn.”

De medewerkers en partners van Flantúa blijven verbonden aan de organisatie, zodat klanten en relaties hun vertrouwde contacten zullen behouden.

Vallei Accountants

Vallei Accountants is opgericht in 2009 en heeft inmiddels een team van ruim 200 professionals. De focus ligt op het MKB, (wettelijke) controles van ondernemingen, agrarische cliënten en internationale opdrachten. Daarnaast is eind 2023 Vallei Control & Navigate opgericht met specifieke aandacht voor financial control, business control en business intelligence. De werkzaamheden van Vallei Accountants vinden na de overname plaats vanuit de vestigingen Amsterdam, Barneveld, Geldermalsen, Hardinxveld-Giessendam (vanaf medio mei vanuit Sliedrecht), Nieuwegein, en Woudenberg.