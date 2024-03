Belgische Big Four verder met AI dan Nederlandse

In Nederland lijkt Deloitte voorop te lopen met het toepassen van AI in de controlepraktijk. In België experimenteren alle Big Four-kantoren er al op grote schaal mee, zo blijkt uit een rondgang van het financieel economische medium De Tijd.

In ons land gaat Deloitte dit jaar al zijn accountants gebruik laten maken van een nieuw generatief AI-model, Headstart. Dat schreef Het Financieele Dagblad deze week. Cijfers controleren kan Headstart niet – daarvoor zijn de taalmodellen die de basis vormen van generatieve AI niet zo geschikt – maar de tool kan wel nakijken of de tekstuele informatie in een jaarrekening voldoet aan bepaalde wettelijke vereisten.

AI-tools

De vier grote accountantskantoren in België rolden de afgelopen maanden al AI-tools uit. Dit schrijft De Tijd. De Big Four ontwikkelden ‘intern beveiligde chatbots’ en gebruikten tools bij het controleren van jaarrekeningen. De technologie kan helpen om het personeelstekort in de sector op te vangen en de werkdruk aanvaardbaar te houden, zo denken onze zuiderburen. ‘Het is niet langer een nice to have, maar een must-have’, zegt Peter D’hondt, Managing Partner & Assurance Leader bij PwC in een reactie.

Deloitte België heeft voorlopig geen plannen om Headstart te gebruiken. ‘Het is een specifieke toepassing ontwikkeld door Deloitte Nederland en gericht op het Nederlandse wettelijke kader en de richtlijnen voor financiële rapportering in Nederland’, antwoordt het kantoor op vragen van De Tijd.

Chatbots

De meeste Belgische kantoren hebben de afgelopen maanden interne chatbots in gebruik genomen waarmee medewerkers snel en makkelijk interne informatie kunnen opzoeken. Ze hebben namen als ChatPwC (PwC), EYQ (EY) en PairD (Deloitte). Ze lijken op het bekende ChatGPT en zijn soms gebaseerd op hetzelfde AI-model, maar schermen alle interne data af voor de buitenwereld. Op die manier wordt gevoelige informatie beveiligd en kan worden voldaan aan de wettelijke regels voor databeveiliging en privacy.

Ondersteuning

De vier kantoren bevestigen AI te gebruiken als hulpmiddel bij het uitvoeren van audits, het controleren van de boeken van bedrijven. ‘AI helpt vandaag al bij het organiseren en beschrijven van gegevens, ter ondersteuning van de audit’, zegt Deloitte België tegen De Tijd. ‘We doen dat met strikte waarborgen voor de confidentialiteit en de veiligheid van klantengegevens.’ In plaats van handmatig steekproeven te controleren, kan AI nu gebruikt worden om volledige datasets sneller te analyseren.

RA eindverantwoordelijk

‘We gebruiken AI onder meer om anomalieën op te sporen en om de toelichtingen in de jaarrekening te controleren’, zegt D’hondt van PwC België. ‘Onze tool geeft aanbevelingen voor het matchen van die toelichtingen met de vereiste standaarden.’ Op die manier worden controles efficiënter en kwalitatiever, zegt D’hondt. Hij beklemtoont wel dat de register-accountant de eindverantwoordelijke blijft.

Ook KPMG en EY

KPMG België startte in mei vorig jaar een samenwerking met het Britse bedrijf MindBridge om AI te integreren in alle digitale audits van KPMG over de hele wereld. Het resultaat is KPMG Clara, een tool die accountants kunnen gebruiken om efficiënter en accurater te werken. Ook EY ontwikkelde een online auditplatform, EY Canvas, dat vorig jaar wereldwijd werd uitgerold op de private cloud van het bedrijf. Het helpt accountants onder meer om efficiënter te plannen en te communiceren met klanten en collega’s. Ook brengt het interne en externe data samen die auditoren kunnen gebruiken om de juiste auditstrategie te bepalen. Daarnaast bouwde EY een applicatie die kan checken of de cijfers en tabellen in verschillende documenten met elkaar overeenstemmen. FS Tie-Out is wereldwijd getest en momenteel uitgerold.

De Belgische kantoren investeren ook flink in trainingen voor het personeel. Hierin leren zij hoe zij met AI moeten omgaan, waar de risico’s zitten en waar AI niet voor gebruikt kan worden.

Bron: Tijd.be