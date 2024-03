Gratis koffiebeker valt onder werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven geven medewerkers een gratis herbruikbare mok. Is dit loon in natura en moet daar belasting over worden betaald?

Over deze vraag publiceerde de kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst deze week een standpunt. Het goede nieuws voor de werkgever: nee, de gratis verstrekte koffiebeker valt niet onder de loonbelasting. Daar staat tegenover dat een goede herbruikbare beker, die medewerkers thuis zelf moeten schoonmaken, zo’n 10 euro kost. En anders dient er bij de koffieautomaat een stapel schone bekers te worden neergezet, inclusief vaatwasmachine.

Vrije ruimte

Vergoedingen voor en verstrekkingen van zaken die niet strikt werkgerelateerd zijn, zijn volgens de werkkostenregeling belastingvrij tot de vrije ruimte. Die is voor dit jaar vastgesteld op 1,92%. Met een maximale loonsom van vier ton is de vrije ruimte maximaal €7.680. Onder de vrije ruimte behoren geen zaken en diensten met een nihilwaardering. Hieronder valt bijvoorbeeld bedrijfskleding, een fitnessruimte op het werk en ook koffie en thee. Voorwaarde is dat de voorziening niet elders dan op de werkplek is te gebruiken. Bij een herbruikbare koffiemok die thuis afgewassen dient te worden, is dit laatste meteen een punt van discussie.

Privégebruik

De kennisgroep loonheffing heeft naar het verleden gekeken om te achterhalen wanneer een voorziening op nul mag worden gewaardeerd. Er blijkt onderscheid tussen ter beschikking gestelde (denk aan een bedrijfslaptop) en verstrekte voorzieningen (een laptop die cadeau gedaan wordt en ook op het werk kan worden gebruikt). De geschonken koffiebeker lijkt hiermee een geschonken voorziening, maar volgens de kennisgroep zijn er sterke aanwijzingen in de wetsgeschiedenis om de koffiebeker wel een nihilwaardering te geven. In de wet staat dat loon in natura zowel kan bestaan uit verstrekkingen als terbeschikkingstelling. De gratis koffiemok (thuis zelf afwassen) valt dus onder de werkkostenregeling. De werkgever hoeft er geen belasting over af te dragen.