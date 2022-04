Annelies Renders hoogleraar accounting and external reporting aan OU

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft per 1 april 2022 dr. Annelies Renders benoemd tot hoogleraar Accounting and External Reporting bij de faculteit Managementwetenschappen. Renders is tevens associate professor Accounting & Information Management aan de Maastricht University School of Business and Economics.

Met haar onderzoek richt Renders zich onder meer op de onbedoelde gevolgen van boekhoudregels en -keuzes. Ze bestudeert of standaarden voor jaarrekeningen een overdaad aan informatie veroorzaken en of de openbaarmaking van de beloning van CEO’s onbedoelde gevolgen heeft. Haar voornaamste focus ligt op onderzoek naar de omstandigheden waarin accountingregels en -keuzes resulteren in accounting failures. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het proces en de ontwikkelingen op het terrein van externe verslaggeving.

Onderwijs- en onderzoeksambities

Vanuit haar brede interesse binnen het vakgebied financial accounting zal Renders zich als hoogleraar inzetten om nieuwe initiatieven te ontplooien en samen verder te bouwen aan de onderwijs- en onderzoeksambities van de vakgroep Accounting and External Reporting. Behalve met onderzoek naar financiële verslaggeving zal zij zich ook gaan bezighouden met verslaggeving over duurzaamheid. Naast haar onderwijstaken binnen de faculteit, wil Renders een bijdrage leveren aan de strategische discussie over de toekomst van het huidige masterprogramma en de plannen voor nieuwe masters op het terrein van finance en duurzaamheid.

Over Annelies Renders

Dr. Annelies Renders studeerde Business Engineering aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij promoveerde in 2006 aan dezelfde universiteit in Accounting. De titel van haar proefschrift luidde ‘Corporate Governance in Europe: The Relation with Accounting Standards Choice, Performance and Benefits of Control’. Sinds oktober 2010 is Renders verbonden aan de Maastricht University School of Business and Economics. Haar huidige functie is associate professor Accounting & Information Management. In 2018 ontving zij een NWO VIDI-subsidie (€800.000) en een ASPASIA-subsidie (€100.000) om onderzoek te doen naar de macro-economische gevolgen van boekhoudstandaarden en boekhoudinformatie.