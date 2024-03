WEA Rivierenland sluit zich aan bij WEA Deltaland

WEA Deltaland groeit per 1 januari 2025 met twee vestigingen en 32 medewerkers. Dat komt omdat WEA Rivierenland zich aansluit. Hoewel beide organisaties al deel uitmaken van dezelfde groep biedt het samengaan beide verdere strategische voordelen, denkt men.

Door de krachten te bundelen kunnen WEA Deltaland en WEA Rivierenland hun expertise en kennis delen, wat hen in staat stelt om hun dienstverlening aan klanten verder te verbeteren en uit te breiden. Bovendien is de geografische ligging van het werkgebied van WEA Rivierenland gunstig, wat de aansluiting op de markt versterkt. Wim Versteeg wordt vennoot bij WEA Deltaland en is enthousiast over deze ontwikkeling: ‘Wij gaan gezamenlijk de mouwen opstropen voor de uitdagingen en huidige ontwikkelingen van onze branche. Alleen maar voordelen wat mij betreft!’

Het samengaan zal geen invloed hebben op de bestaande klanten van beide kantoren. Alle medewerkers blijven werkzaam op het huidige kantoor en klanten behouden hun vertrouwde aanspreekpunten. Klanten zijn reeds geïnformeerd over deze aankomende veranderingen. WEA Deltaland kijkt uit naar deze belangrijke stap in haar groeipad en is vastbesloten om hun positie als toonaangevende accountancy- en adviesorganisatie verder te versterken.

WEA Deltaland heeft zeven vestigingen op de lijn Hoek van Holland-Nijmegen. WEA Rivierenland Accountants en Adviseurs is gevestigd in Zaltbommel en Culemborg. WEA groep is een coöperatie van acht zelfstandige accountantskantoren met samen 20 vestigingen.