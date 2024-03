Bonus | Schuldenproblematiek ondernemingen

In deze bonusaflevering van de podcast AV on Air praten we je bij over de huidige stand van zaken inzake de schuldenproblematiek van ondernemingen, het beleid van UWV, RVO en de Belastingdienst en de routes die er zijn om te saneren.

Een groot aantal ondernemingen heeft te maken met forse schulden. In veel gevallen hebben die nog betrekking op de coronaperiode. Andere ondernemingen ondervinden nu de gevolgen van de oplopende inflatie, sterk stijgende personeelskosten en hoge energiekosten. Veel van deze ondernemingen lukt het daardoor niet meer om hun aflossingsverplichtingen met betrekking tot de coronaschulden aan de Belastingdienst, het UWV inzake NOW en RVO inzake TVL en COL te voldoen. Tegelijkertijd hebben deze ondernemingen wel weer perspectief als zij hun schulden kunnen saneren.

Wat kun je als accountant en mkb-adviseur voor ondernemers met coronabelastingschulden betekenen? Jan Wietsma: “Bespreek de diverse opties die er zijn met de ondernemer en leg ook vast dat je dit gedaan hebt. Het is uiteindelijk aan je klant om wel of niet aan de slag te gaan met een schuldsanering. Welke rol je dan bij het concretiseren van het schuldsaneringsverzoek wilt vervullen, en of er externe ondersteuning nodig is, is een zaak van overleg tussen jou en je klant.”