Salarisprofessionals van Visser & Visser NIRPA gecertificeerd

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals in het NIRPA register sluit Visser & Visser zich aan bij het NIRPA. Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van salarisprofessionals.

Visser & Visser met zo’n 300 fte en een omzet van 37 miljoen euro. Alexander van Kleij (Directeur Salaris en HR Visser & Visser): ‘Samen kom je verder. Dat geldt ook voor Visser & Visser Salaris en HR. Daarom vinden we het belangrijk aangesloten te zijn bij de organisatie op dit gebied: het NIRPA. Onze collectieve aansluiting ondersteunt en borgt de voortdurende update van vaktechnische kennis en vaardigheden van onze collega’s. We garanderen daarmee naar onze klanten de kwaliteit die ze mogen verwachten en naar onze collega’s maken we concreet dat we in hen investeren. Het vergt best wat inspanning en alleen ga je misschien sneller, maar … samen kom je verder.’

Door registratie van de salarismedewerkers geeft Visser & Visser aan de kwaliteitswaarborg van het NIRPA voor salarisprofessionals te ondersteunen en te erkennen. Permanente Educatie van de salarisprofessionals bij Visser & Visser is bovendien door registratie geborgd.