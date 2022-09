Hendriksen Accountants en Adviseurs sluit zich aan bij NIRPA

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals in het NIRPA-register sluit Hendriksen Accountants en Adviseurs zich aan bij het NIRPA. Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van salarisprofessionals.

Franciska Schipper (Manager Salaris- en HR advies Hendriksen Accountants en Adviseurs): ‘Wij vinden het belangrijk dat onze HR-en Salarisprofessionals up-to-date zijn en blijven, aangezien de wet en regelgeving met regelmaat verandert binnen ons vakgebied. We zien de kwaliteit als basis voor onze dienstverlening en om deze te borgen, is het essentieel om op de hoogte te zijn van actualiteiten. Het NIRPA biedt ons hiervoor de mogelijkheden. Wij willen onze medewerkers stimuleren en faciliteren om zichzelf permanent te blijven ontwikkelen in zowel kennis als vaardigheden. Dit vertaalt zich in de kwaliteit van onze dienstverlening met als doel om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zij.”

Door registratie van de salarismedewerkers geeft Hendriksen aan de kwaliteitswaarborg van het NIRPA voor salarisprofessionals te ondersteunen en te erkennen. Permanente Educatie van de salarisprofessionals bij Hendriksen is bovendien door registratie geborgd.

Hendriksen stond het afgelopen jaar op plek 50 in de AV Top 50. Het kantoor had toen een omzet van € 10,3 mln en 100 medewerkers.