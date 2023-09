Jan Daamen verliet Baker Tilly om ‘peuken te rapen’

Soms roepen mensen naar hem: ‘Taakstraf zeker?’ Dat gaat Jan Daamen (66) door merg en been. Maar de voormalig salarisadministrateur is blij dat hij drie jaar geleden zijn baan bij Baker Tilly opzegde om zwerfafval op te ruimen. Vandaag staat zijn verhaal in het AD.

Daamen werkte bijna dertig jaar als salarisadministrateur bij accountantskantoor Baker Tilly in Breda. En al die jaren rookte hij de ene sigaret na de andere. Toen zijn gewoonte hem etalagebenen opleverde en hij van zijn huisarts meer moest gaan wandelen, viel het hem op hoe vol de straten liggen met zwerfafval. Vooral de sigarettenpeuk, het overblijfsel dat Daamen als geen ander kende, viel de financiële man op. Op sommige plekken lag de straat er bezaaid mee.

Baan opgezegd

Hij maakte vervolgens een rigoureuze keuze. Hij vond zijn werk bij Baker Tilly leuk, maar merkte dat hij nóg gelukkiger werd van het opruimen van zwerfafval. ‘Ik heb een financiële berekening gemaakt om het tot mijn AOW uit te zingen en een dag later mijn baan opgezegd,’ zegt hij in het AD. Hij leeft nu van zijn spaargeld. Staatspensioen krijgt hij als hij 66 jaar en tien maanden is, wat niet al te lang meer zal duren. Stoppen met zijn ‘nieuwe baan’ zal hij dan zeker niet doen.

Stinkende stompjes

In een garagebox, beneden in het complex waar Jan Daamen woont, heeft de Oosterhouter de afgelopen maanden ruim 130.000 sigarettenfilters verzameld. Ze staan te stinken in vier zakken, totaal 256 liter. Daamen raapte zelf zo’n 10.000 peuken op, maar rijdt ook het hele land door om ingezamelde peuken op te halen. Duizenden werden verzameld tijdens de PlasticPeukMeuk afgelopen 1 juli. Kunstenares Angelina Kumar maakt met 500.000 stuks een peukenbos waar je doorheen kunt lopen. Maar omdat zij in een verhuizing zit, bewaart Daamen de stinkende stompjes voor haar.

Reacties

Zijn oude beroep getrouw registreerde Daamen een tijdlang waar hij de peuken opraapte. Zo kon hij vaststellen dat het bij bepaalde café’s op een omgekeerde asbak lijkt. Met zijn data in de hand spreekt de voormalige salarisadministrateur de eigenaren aan in de hoop op een mentaliteitsverandering. Het rapen levert wel eens vervelende reacties op, zegt hij in het AD. ‘Ben je met een paar jonge gasten met hesje zwerfafval aan het opruimen, hoor je: ‘taakstraf zeker?’ Dat is dodelijk hoor, als je daar uit idealisme loopt.’

Bron: AD